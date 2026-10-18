Éxito total: una multitud recorrió Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores

Cientos de familias colmaron la edición especial por el Día de la Madre. Hubo 14 rubros con precios accesibles, opciones gastronómicas y un fuerte apoyo al autoempleo local.

Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores convocaron a cientos de familias en una edición especial por el Día de la Madre , con una amplia variedad de regalos a precios accesibles y propuestas gastronómicas para todos los gustos.

La actividad se llevó adelante el viernes y el sábado, y forma parte de las políticas municipales de acompañamiento al autoempleo y al desarrollo de la economía local que viene desarrollándose con éxito en la ciudad, en base a tres ejes : promover las ventas, acercar la producción local a los vecinos y generar ingresos para las familias que sostienen sus propios proyectos.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini , señaló que Neuquén Emprende reúne a más de 1.000 emprendedores y emprendedoras que participan de manera rotativa en las distintas ediciones.

El encuentro se realiza una vez por mes y combina la venta directa con la posibilidad de dar a conocer los productos y mantener el contacto con los clientes a través de las redes sociales y las plataformas de compra.

“Lo importante de Neuquén Emprende es que son productos que llevan adelante ellos, son productos de manufactura y atrás hay un proyecto importante”, expresó Pasqualini.

El programa también incluye capacitaciones durante varios meses del año, orientadas a las necesidades de cada emprendimiento. La propuesta busca acompañar a quienes recién comienzan y a quienes necesitan herramientas para ampliar su producción y consolidar su actividad.

Pasqualini señaló que algunos participantes lograron avanzar hacia una nueva etapa y abrir sus propias salas de elaboración, fábricas o comercios, lo que permite incorporar a otros emprendedores a la feria: “Ese egresado es el que ya tiene su propia sala de elaboración, su fábrica, su comercio, y le deja el espacio a otro”.

La funcionaria destacó además el peso de las mujeres dentro del programa, en alusión al Día de la Madre. De acuerdo con los datos que brindó, representan el 70% de los emprendedores que participan de Neuquén Emprende, muchas de ellas con hijos y con la necesidad de compatibilizar el trabajo con la crianza.

Regalos y producción local

Cecilia Cinto, referente y coordinadora del programa Neuquén Emprende, explicó que la edición de este fin de semana está pensada especialmente para quienes buscan un regalo para el Día de la Madre.

La feria ofrece productos de distintos rubros, alternativas para las mascotas y opciones para compartir en familia. “Tenemos precios accesibles, billetera virtual y una variedad de 14 rubros para encontrar lo que sea”, indicó Cinto.

La coordinadora también destacó la participación de los emprendedores durante la jornada del viernes, pese a las condiciones climáticas. Los puestos recibieron a vecinos que se acercaron a recorrer la feria y realizar sus compras.

La propuesta se complementa con Confluencia de Sabores, el espacio gastronómico que acompaña las distintas ediciones de Neuquén Emprende y reúne a emprendimientos vinculados a la elaboración y venta de alimentos.