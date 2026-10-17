Los mejores memes de Tesla Roadster el auto volador de Elon Musk

El nuevo Tesla desarrollado con tecnología de Elon Musk promete superar los 370 km/h y planea su producción para el año 2028.

Las redes sociales estallaron con los memes por el nuevo Tesla Roadster, el auto volador de Elon Musk.

Tesla presentó este jueves en Texas, Estados Unidos, el nuevo Roadster, un deportivo eléctrico desarrollado con tecnología de SpaceX que sorprendió por sus prestaciones. El prototipo cuenta con propulsores que le permiten elevarse brevemente del suelo, saltar por encima de otros vehículos e incluso circular invertido sobre una rampa.

Sin embargo, el vehículo de Elon Musk no solo llamó la atención por sus características futuristas, sino que también se convirtió rápidamente en protagonista de memes y videos virales. En las redes sociales, los usuarios imaginaron cómo sería conducirlo por las calles de Argentina y otros países de Latinoamérica, donde los problemas cotidianos del tránsito se transformaron en el escenario ideal para las bromas.

Pozos gigantes, embotellamientos interminables y limpiavidrios en los semáforos fueron algunos de los protagonistas de videos creados con inteligencia artificial. En esas escenas, el nuevo Roadster aparece como una solución tan futurista como disparatada para esquivar las dificultades de la circulación urbana, en situaciones que difícilmente hayan formado parte de las pruebas realizadas por Tesla.

Los mejores memes del Tesla Roadster

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Yo con mi Tesla Roadster en Caracas https://t.co/VM8OtLvn2p — “~•El S4mP1n$•~” acaba de iniciar sesión… (@sampinsss) October 16, 2026

Día uno con un Tesla Roadster. https://t.co/7iJW973KSP — Halo (@HaloSP117x) October 16, 2026

Tesla w Polsce https://t.co/oZuf2RASyL — Maciej Smole Moto (@auto_moto_pl) October 16, 2026

Entènèt sa https://t.co/MUZ9wHqEuu — Mc.Gareth_286 (@Mc_Gareth_911) October 16, 2026

Νσαι καλ ρε @elonmusk. Πσο χω γελσει με τα βιντεκια σμερα δε λγεται... https://t.co/94lzU5vIhK — Velzevoulis (@velzevoulis5406) October 16, 2026

La presentación del Tesla Roadster

Tesla presentó la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo que incorpora propulsores desarrollados con tecnología de Elon Musk, permitiéndole elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas en centros de prueba especializados.

La demostración en un centro de pruebas de SpaceX en Texas mostró al auto circulando boca abajo por una rampa mediante un sistema de succión, girando en el aire y aterrizando con la ayuda de propulsores integrados.

Elon Musk afirmó que el vehículo podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, y que su velocidad máxima superará los 370 km/h. La producción está prevista para 2028.

Características del deportivo eléctrico de Elon Musk

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera, de dos plazas, acelerará de 0 a 100 km/h en menos de 1,6 segundos con un sistema de succión para mayor adherencia. La versión Thrust incorporará propulsores traseros para una aceleración menor a 0,9 segundos.

La variante Rocket, de una sola plaza, se presenta como un "sistema de vuelo completo", capaz de despegar y maniobrar en el aire, alcanzando casi 100 km/h en menos de 0,59 segundos. Este modelo utiliza aire comprimido a alta presión en lugar de combustible convencional para sus propulsores, tecnología similar a la empleada en algunos cohetes de SpaceX.