Neuquén licita el sistema de Boleta Única Electrónica para 2027

El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto para el llamado a licitación pública para contratar el sistema de votación y el recuento provisorio de votos.

Aunque aún no está anunciada la fecha en que los neuquinos volverán a las urnas en el 2027, el gobierno de Rolando Figueroa dio un paso en ese camino. Autorizó el llamado a licitación pública para contratar el sistema de Boleta Única Electrónica ( BUE ) que se utilizará en las próximas elecciones provinciales .

La medida quedó formalizada a través del decreto 1669/2026 , firmado el jueves pasado por el mandatario y el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares. La norma habilita a la dirección provincial de Administración de esa cartera a poner en marcha el procedimiento de licitación y aprobar los pliegos que regirán la contratación.

El sistema se utilizará en las elecciones generales provinciales del próximo año, en la fecha que determine el Poder Ejecutivo. En esos comicios se elegirán gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, integrantes de comisiones de fomento y consejeros escolares.

El presupuesto para las elecciones 2027

La contratación tiene un presupuesto estimado de 6.100 millones de pesos y contempla tanto la emisión del sufragio como el recuento provisorio de los votos.

El monto previsto fue calculado tomando como referencia un padrón de aproximadamente 630.000 electores, sobre la base del último registro definitivo disponible, correspondiente a las elecciones de 2025. El decreto aclara que esa cifra funciona como parámetro para proyectar el costo del servicio que deberá contratarse para los comicios de 2027.

El presupuesto de la contratación se dividirá entre los ejercicios 2026 y 2027, de acuerdo con el cronograma de pagos previsto en el pliego. Según el decreto, el 30% del total se afrontará durante este año y el 70% restante se pagará el año próximo.

El esquema contempla una partida de 1.830 millones de pesos para 2026 y otra de 4.270 millones para 2027, hasta completar los 6.100 millones de pesos estimados.

El gasto se imputará al presupuesto de la Subsecretaría de Gobierno y Justicia, dentro del programa de Política Electoral y Partidos Políticos.

La participación en Neuquén fue mucho más alta que la media nacional en las elecciones 2025. Sebastián Fariña Petersen

La autorización para iniciar la licitación incluye la aprobación del pliego de bases y condiciones generales y particulares, las especificaciones técnicas, sus anexos y el pedido de presupuesto.

También faculta a la Dirección Provincial de Administración a establecer el lugar, la fecha y la hora de apertura de sobres, además de designar a los integrantes de la comisión asesora que analizará las ofertas y formulará la preadjudicación.

El decreto ordena, asimismo, publicar el llamado a licitación en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial de la provincia.

Boleta Única Electrónica confirmada

En los fundamentos de la medida, el Gobierno provincial indicó que la contratación responde a lo establecido en la Ley 3053, que fija las bases del sistema electoral neuquino y establece la utilización de la Boleta Única Electrónica para los procesos electorales provinciales.

El decreto define a la BUE como un procedimiento en el que el elector selecciona su opción mediante un dispositivo electrónico autónomo, sin conexión con redes de comunicación alámbricas o inalámbricas. La elección queda impresa en un respaldo de papel que constituye el voto y se deposita en la urna para permitir su posterior verificación y conteo.

Entre los objetivos del sistema, la norma menciona la transparencia y la equidad en la competencia electoral, la autonomía de los votantes para decidir su elección, la disponibilidad de una oferta electoral completa y la reducción de la posibilidad de votos nulos. También plantea agilizar y transparentar el recuento y la transmisión de los resultados.

Otro de los puntos incluidos en los fundamentos es la capacitación. La Ley 3053 establece que deberá desarrollarse un programa territorial en toda la provincia para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de la herramienta y pueda votar de manera informada y segura.

El decreto sostiene que resulta necesario definir con anticipación el instrumento de votación que se utilizará en 2027 para iniciar las instancias de instrucción y evitar confusiones entre los electores.

La licitación apunta, por lo tanto, a garantizar la contratación del servicio con anticipación a los comicios y a establecer las condiciones técnicas, operativas y territoriales que deberán cumplirse durante el proceso electoral.

Con la firma del decreto, el Ejecutivo habilitó el inicio del procedimiento administrativo, aunque la norma no fijó una fecha para la apertura de sobres ni identificó a las empresas que podrían presentarse. Esos aspectos deberán definirse durante el desarrollo de la licitación.