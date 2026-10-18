¿Hasta cuándo dura el sol? Neuquén festeja el Día de la Madre con otra alerta amarilla en puerta

Tras días de cielo gris, Neuquén amaneció con sol pleno. Pero la tregua es corta por el cambiante pronóstico del efecto de El Niño.

Después de una seguidilla de jornadas grises y alerta amarilla , con el sol escondido detrás de un manto de nubes que parecía no tener fin, Neuquén despertó este domingo de Día de la Madre con el cielo despejado. El sol volvió a la Confluencia justo para una de las fechas más esperadas del año para reunirse en familia, salir al patio o encender la parrilla.

El cielo limpio sorprendió incluso a los pronósticos oficiales, que hablaban de una mañana "mayormente nublada" o directamente "cubierta". Sin embargo, ¿hasta cuándo dura el respiro? Según el pronóstico, se acerca una alerta amarilla para estas horas por lluvias en gran parte de la provincia de Neuquén, especialmente en la Confluencia, y Norte y Centro, algo que agrava más la situación de las inundaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para este domingo la temperatura irá de una mínima de 9 grados a una máxima de 21 durante la tarde. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) estima una marca algo más alta, de 22 grados para el día.

Un domingo de primavera fresca en Neuquén. Hay una alerta amarilla por lluvias para las próximas horas. Omar Novoa

El dato a tener en cuenta es el viento. Por la mañana soplará del norte entre 13 y 22 kilómetros por hora, pero por la tarde subirá a entre 32 y 41, con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora que se mantendrán durante la noche, ya del noreste. El SMN además marca la posibilidad de chaparrones aislados por la tarde, con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento.

Alerta amarilla por lluvias desde el lunes

Para quienes planean festejar al aire libre, el mediodía aparece como la mejor ventana: más calor, menos viento y sin lluvias a la vista.

La tregua no durará mucho. El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para este lunes 19 que abarca buena parte del territorio neuquino, además del sur de Mendoza y el oeste de La Pampa.

El nivel amarillo indica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", según la escala del organismo nacional.

Para la ciudad, la AIC anticipa "lluvias débiles y dispersas" tanto durante el día como a la noche, con una máxima de 20 grados y un fuerte descenso nocturno: el termómetro podría bajar hasta los 6 grados. El viento seguirá del noreste, con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora. La presión atmosférica caerá a 1010 hPa, otra señal de inestabilidad.

Una semana cada vez más fresca

El pronóstico extendido del SMN muestra que las temperaturas máximas irán bajando día a día: 18 grados el martes, 16 el miércoles y apenas 14 el jueves, la jornada más fresca de la semana. Recién hacia el sábado volvería a subir, a 19 grados. Las mínimas se mantendrán entre 9 y 12 grados.

El Niño, detrás de la primavera rara

Este patrón de días nublados, lluvias frecuentes y temperaturas más bajas de lo habitual para octubre no es casual. El SMN ya había advertido en su pronóstico trimestral que el fenómeno de El Niño se está intensificando y que la primavera en buena parte del país sería más lluviosa y más fría que lo normal.

En lo que va de octubre, Neuquén ya tuvo varias alertas por lluvias, tormentas y viento, con advertencias incluso por posibles crecidas en cañadones y cauces. La de este lunes se suma a la lista.