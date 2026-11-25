Se advierte por la presencia de lluvias intensas, posible granizo y ráfagas. Caerían más de 70 mm.

Tormentas severas y vientos de más de 90 km/h: las alertas del SMN.

A menos de un mes del inicio del verano, la inestabilidad y las precipitaciones siguen siendo una constante en varias regiones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos para este miércoles.

Los fenómenos previstos podrían provocar complicaciones en distintas regiones del país, con lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Las advertencias contemplan dos fenómenos diferentes: tormentas que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte, y vientos con velocidades elevadas y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta por fuertes tormentas: hasta 70 mm de lluvia

El SMN emitió en las últimas horas una alerta amarilla por fuertes tormentas. Se esperan precipitaciones que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Por este motivo, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

Las alertas por tormentas comprenden sectores del norte argentino, principalmente en San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Misiones

Alerta amarilla por viento: ráfagas superiores a 90 km/h

El otro fenómeno que motivó advertencias para este miércoles es el viento, especialmente en sectores de la Patagonia. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan vientos del oeste o sudoeste, con velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora y generar dificultades para circular, especialmente en rutas y caminos expuestos.

La advertencia alcanza además a sectores de la costa atlántica bonaerense, donde se esperan vientos del sector sur, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Las recomendaciones ante las alertas

Frente a las tormentas, el SMN aconseja evitar salir de los hogares si no es necesario, permanecer en construcciones cerradas y mantener limpios los desagües y sumideros. También recomienda retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

En caso de anegamientos, es importante no circular por calles inundadas ni intentar atravesar sectores con acumulación de agua. Si ingresa agua a una vivienda, se aconseja cortar el suministro eléctrico siempre que sea seguro hacerlo.

Para las zonas con fuertes vientos, se recomienda asegurar o guardar macetas, sillas, toldos y otros elementos que puedan volarse. También es importante evitar permanecer debajo de árboles, postes o carteles publicitarios.

Quienes deban viajar deberán conducir con precaución, reducir la velocidad y estar atentos a posibles obstáculos sobre la calzada.