Advierten que algunos fenómenos podrían presentarse con intensidad y generar inconvenientes. Cuáles serán las zonas más afectadas.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en casi todo el país durante la primavera, donde además las lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño generan importantes impactos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este martes por condiciones que podrían complicar la jornada en distintas regiones del país.

El organismo mantiene advertencias vigentes para toda la jornada. Las zonas afectadas deberán prestar especial atención a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que algunos fenómenos podrían presentarse con intensidad y generar inconvenientes.

Alerta naranja por tormentas: las zonas más comprometidas

Uno de los avisos de mayor importancia es el de nivel naranja por tormentas, que alcanza sectores de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Se trata de regiones donde se esperan fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos para la población, los bienes y el ambiente.

De acuerdo con el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual. La combinación de precipitaciones intensas en períodos cortos y fuertes ráfagas representa uno de los principales riesgos de este escenario meteorológico.

Los avisos comprenden distintos departamentos de esas provincias y pueden actualizarse durante el día, por lo que se recomienda consultar las modificaciones que publique el organismo nacional.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están alcanzadas

Además de las zonas con advertencia naranja, el SMN mantiene alertas amarillas por tormentas para sectores de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos.

En estas regiones se esperan tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados en algunos puntos.

Alerta por lluvias en el extremo sur

La Patagonia también tendrá condiciones meteorológicas que requieren atención. Para este martes, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores de Santa Cruz.

El organismo anticipó precipitaciones de variada intensidad, con valores acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser mayores de manera localizada. En las zonas de mayor elevación, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve, una condición que puede afectar la circulación y las actividades al aire libre.

Alerta por viento fuerte

Las advertencias meteorológicas también incluyen al viento. El SMN mantiene alertas amarillas para sectores del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En parte de la región patagónica se esperan vientos del oeste o sudoeste, con velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente al circular por rutas y caminos expuestos.

En otros sectores, particularmente en zonas de la provincia de Buenos Aires, se prevén vientos del sur con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.