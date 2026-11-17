Se esperan tormentas severas, posible caída de granizo, lluvias abundantes y ráfagas. La advertencia del SMN.

La inestabilidad meteorológica alcanza a buena parte del país este martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles por tormentas, lluvias intensas y viento, con advertencias por fenómenos que podrían provocar complicaciones en distintas regiones.

Algunas provincias se encuentran bajo alerta naranja por tormentas fuertes y potencialmente severas, mientras que otras tienen advertencias amarillas por precipitaciones, actividad eléctrica, ráfagas de viento y condiciones de baja visibilidad.

De acuerdo a lo que informó el SMN, rige una alerta de nivel naranja por fuertes tormentas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Uno de los datos que genera mayor preocupación es la cantidad de lluvia prevista. Los acumulados podrían ubicarse entre los 70 y 120 milímetros durante el período de vigencia de la advertencia, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

La alerta alcanza a sectores de Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santiago del Estero. En estas regiones se esperan las condiciones más complicadas de la jornada, con tormentas que podrían alcanzar intensidad severa.

El organismo recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas donde pueden producirse anegamientos, complicaciones en calles y rutas y caída de ramas u otros objetos por efecto del viento.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están alcanzadas

Además de las zonas bajo alerta naranja, el SMN mantiene advertencias de nivel amarillo por tormentas para distintos sectores de otras provincias. Entre las jurisdicciones alcanzadas se encuentran: norte de San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe.

En estas áreas se pronostican tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que pueden provocar lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque también podrían superarse en forma localizada.

Se esperan temperaturas cercanas a los 40°C para los próximos días.

Lluvias intensas: las provincias bajo advertencia

El panorama también incluye al sur del país. El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores de Chubut y Río Negro. En estas regiones se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros. No se descarta que algunas de estas lluvias estén acompañadas de tormentas aisladas.

La advertencia alcanza sectores determinados de ambas provincias, por lo que es importante consultar la información oficial para identificar los departamentos comprendidos.

Viento Zonda: advierten por ráfagas superiores a los 70 km/h

Otra de las advertencias vigentes para este martes corresponde al viento Zonda. El aviso amarillo alcanza a sectores de San Juan y sur de La Rioja, donde se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Este fenómeno característico de la región cordillerana puede generar un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. Entre sus principales consecuencias se encuentran la reducción de la visibilidad, el aumento repentino de las temperaturas y un ambiente extremadamente seco.

También puede provocar complicaciones para circular, caída de ramas y otros inconvenientes asociados a las ráfagas.

Qué recomienda el SMN ante las alertas meteorológicas

Frente a este escenario, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante el desarrollo de los fenómenos.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Evitar salir de casa si no es necesario mientras se desarrollan las tormentas.

Permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de electricidad.

Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.

Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda y cortar el suministro eléctrico si existe riesgo.

Mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas y piletas durante las tormentas eléctricas.

El SMN también recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos y las indicaciones de los organismos de emergencia de cada localidad.