Tormentas fuertes, vientos de más de 90 km/h y hasta 50 mm de lluvia: alerta del SMN

El organismo nacional advirtió por tormentas con posible caída de granizo y ráfagas. También anticipó fuertes vientos.

Tormentas fuertes y ráfagas de más de 90 km/h: las zonas afectadas.

El tiempo presentará condiciones adversas este miércoles en distintas regiones de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas con fenómenos que podrían provocar complicaciones en las actividades cotidianas y requerir precauciones por parte de la población.

De acuerdo a lo informado, las alertas de nivel amarillo indican que se esperan tormentas y vientos fuertes.

Las advertencias rigen para este miércoles 11 de noviembre y alcanzan a siete provincias.

Alerta amarilla por tormentas con hasta 50 mm de lluvia

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas. De acuerdo con el organismo, las áreas alcanzadas podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

La alerta rige para sectores de Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Jujuy.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades. La combinación de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas puede generar inconvenientes en calles y rutas, especialmente en sectores con dificultades para el escurrimiento del agua.

Por ese motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas más intensas.

Vientos fuertes que pueden superar los 90 km/h

El panorama también incluye advertencias por viento para el sur del país. El SMN mantiene una alerta amarilla para sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En estas provincias se esperan vientos del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 40 y 80 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden ocasionar dificultades para circular, principalmente en rutas abiertas y sectores expuestos, donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad de los vehículos.

También podrían registrarse complicaciones por la caída de ramas, objetos sueltos y otros elementos que no estén correctamente asegurados.

La recomendación es evitar permanecer en espacios abiertos durante los períodos de mayor intensidad del viento y extremar las precauciones al conducir.

Qué recomienda el SMN ante las alertas

Frente a las condiciones previstas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante los fenómenos meteorológicos.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Evitar salir de casa durante el desarrollo de tormentas fuertes.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de árboles, postes de electricidad y estructuras que puedan caerse.

Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda y cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de contacto con instalaciones.

Buscar refugio en una construcción cerrada o en un vehículo si la tormenta sorprende a una persona en el exterior.

Evitar circular por calles inundadas y no cruzar sectores anegados.

Las alertas amarillas indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, el organismo recomienda mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades de cada localidad.