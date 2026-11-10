Papa León XIV en Argentina: dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre y a quiénes alcanza

La jornada coincidirá con la misa que Sumo Pontífice celebrará en Luján. La medida no tendrá alcance nacional.

La visita del papa León XIV a la Argentina incluirá una misa en Luján y modificaciones en la actividad habitual.

La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá impacto en el calendario laboral del miércoles 11 de noviembre , cuando se aplicará un feriado provincial en una de las jurisdicciones del país. La decisión está relacionada con una de las actividades previstas durante la agenda del Sumo Pontífice.

La jornada estará atravesada por la celebración religiosa que el Papa encabezará en Luján, uno de los puntos centrales de su recorrido por el país. La disposición tendrá un alcance específico y no implicará una suspensión general de las actividades en todo el territorio argentino.

En la provincia de Buenos Aires se estableció el feriado para esa fecha, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no habrá una medida equivalente para toda la población. Allí, el miércoles coincidirá con el asueto para el personal municipal por el Día del Empleado Municipal.

La jornada forma parte del esquema excepcional de feriados establecido en torno a la presencia del Pontífice en el país. Por eso, quienes tengan previsto viajar, realizar trámites o cumplir tareas laborales deberán considerar que el alcance de la medida cambia según la jurisdicción.

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El Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, declaró de interés nacional la visita oficial del Papa y fijó las jornadas de descanso diferenciadas de acuerdo con el itinerario. Para este miércoles, el feriado tendrá vigencia exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV

El feriado del miércoles 11 de noviembre corresponde a la provincia de Buenos Aires. La decisión está vinculada con la actividad que el jefe de la Iglesia Católica tiene programada en Luján, donde celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.

La ceremonia será una de las últimas actividades de León XIV en la Argentina. Según el cronograma oficial de la Santa Sede, el Pontífice también visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de trasladarse a Luján y emprender su viaje desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La declaración de feriado busca contemplar la movilización de fieles, el operativo de seguridad y los traslados asociados a una ceremonia de alta concurrencia. El decreto estableció una distribución de los asuetos por jurisdicción, en función de los lugares donde se concentran las actividades oficiales de la visita papal.

El papa León XIV cerrará su visita a la Argentina el miércoles 11 de noviembre con una misa en Luján.

A quiénes alcanza el feriado

En términos prácticos, el 11 de noviembre será feriado para los trabajadores y organismos alcanzados en la provincia de Buenos Aires. El funcionamiento de servicios esenciales, el transporte, la atención en dependencias públicas y las actividades comerciales puede variar según las disposiciones de cada organismo o prestador.

Por ese motivo, quienes deban realizar trámites, viajar dentro de la provincia o concurrir a oficinas públicas deberán verificar los cronogramas de atención que comuniquen los municipios y organismos bonaerenses. Las guardias de salud, seguridad y emergencias mantienen sus esquemas específicos durante los feriados.

Para los habitantes de CABA, en cambio, el miércoles 11 no será feriado por la visita del Papa. La coincidencia de fechas puede generar confusión porque ese día sí habrá asueto para una parte de los trabajadores de la administración pública porteña, aunque por una razón distinta.

El calendario excepcional de noviembre se suma al próximo feriado de alcance nacional, previsto para el lunes 23. De ese modo, el mes combina jornadas de descanso general con otras limitadas a determinadas provincias o sectores de la administración pública.