Una vecina de Río Gallegos llegó de madrugada al predio donde el Pontífice ofició otra multitudinaria misa, este martes 10 de noviembre de 2026.

Tres veces con un Papa: vio a Juan Pablo II, a Francisco y ahora fue a Córdoba para escuchar a León XIV (foto de La Opinión Austral).

Mónica Benítez, integrante de la comunidad de Fátima de Río Gallegos , viajó desde la Patagonia hasta Córdoba para participar de la misa del el Papa León XIV de este martes 10 de noviembre de 2026, a más de 2.500 kilómetros de la capital de Santa Cruz, donde profesa su fe católica.

Para ella, se trató de la tercera oportunidad en la que ve en persona a un Pontifice y en la previa de la misa, habló de sus sensaciones en una nota radial.

La mujer contó que llegó al histórico complejo industrial de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA), en la capital cordobesa, alrededor de las 3 de la mañana.

Al momento de la comunicación con LU12 AM680, según relató, todavía seguía ingresando gente al lugar.

Dijo que había logrado ubicarse a unos 50 metros del escenario y a una distancia similar del altar preparado para la misa.

“Hay muchísima gente y estamos a la espera de la presencia de nuestro Santo Padre”, relató la mujer tras viajar especialmente desde Santa Cruz.

Un largo viaje

Mónica explicó por qué la movió a hacer un largo viaje para ver a León XIV:

“Soy católica practicante y es importante para todos los que caminamos en la presencia del Señor y en nuestra religión católica la presencia del Santo Padre”, sintetizó.

El Papa León XIV en Córdoba, este martes 10 de noviembre de 2026. @gobdecordoba

Planteó que la visita tiene un significado especial para los argentinos, ya que el país hacía casi 40 años que no recibía a un Papa. “Es un momento muy especial para todos”, aseguró.

Con Juan Pablo II, Francisco y ahora León XIV

“Este es mi tercer Papa que veo, gracias a Dios y por bendición de Dios. Es una alegría muy grande”, expresó Mónica cuando se preparaba para ver a León XIV..

Según contó en la entrevista, antes tuvo la oportunidad de encontrarse con dos de sus predecesores.

En una oportunidad pudo ver a San Juan Pablo II, quien visitó la Argentina en junio de 1982, poco después del final de la Guerra de Malvinas, cuando ofició misas multitudinarias en la Basílica de Luján y en el Monumento a los Españoles en Palermo con un fuerte mensaje de paz.

Luego volvió al país en abril de 1987, en una gira pastoral mucho más extensa de una semana, realizada ya en democracia y en la que recorrió 10 provincias y encabezó la Jornada Mundial de la Juventud ante más de un millón de personas en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, en Buenos Aires.

El otro Pontífice con el que pudo estar fue el argentino Jorge Bergoglio.

“A Francisco lo vi en Roma. Fui a un encuentro en el que estuvo el Papa y después fui a la audiencia que hacen los días miércoles”, reveló.

La celebración en Córdoba sumaba así una nueva experiencia a su recorrido como fiel católica.

Paz y “palabras de esperanza”

Consultada sobre las sensaciones que le genera el pontífice, la vecina de Río Gallegos destacó su figura.

“El papa León XIV, a mi manera personal, me transmite mucha paz. Es una persona de mucha paz y lo que ha transmitido tanto para nuestro pueblo como para todos, en realidad, son palabras de esperanza”, manifestó.

Además, consideró que las intervenciones previas a la visita a Córdoba del Pontífice tras su llegada a la Argentina, se destacaron por una gran sensibilidad, una característica que ella identifica como parte de en la personalidad del Santo Padre.

Fieles de todo el país en Córdoba

Desde el lugar, Mónica describió la llegada de fieles de distintas provincias.

“Es hermoso ver a todos, de diferentes partes del país. No solamente de Córdoba. Veo que hay de Salta, de Tucumán, de Chubut, de La Pampa”.

Y resaltó: “Hay muchos hermanos salteños. Cada uno tiene sus banderas, la argentina y la papal con la imagen de León XIV. Es una fiesta”, describió entusiasmada.

León XIV en el predio de FAdeA, en Córdoba, donde ofició la segunda misa multitudinaria de su visita a la Argentina. @gobdecordoba

También se refirió a la la convocatoria en FAdeA, para la misa del Santo Padre en Córdoba.

“Está bastante organizado. Hay puestos sanitarios porque este predio es bastante grande y está dividido por sectores. En cada sector hay un puesto sanitario”, describió.

“También hay pantallas gigantes en cada uno de los sectores”, detalló.

Agregó que había baños químicos distribuidos en una zona específica y aseguró que la organización contempló los servicios necesarios para permanecer varias horas en el lugar.