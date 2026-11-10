El Papa León XIV se salió del protocolo y protagonizó dos inéditos momentos en su llegada a Córdoba

El recibimiento del papa en Córdoba dejó emotivos intercambios con los fieles que se encontraban en el aeropuerto. Una selfi y el tierno pedido de un nene.

Un millón de personas se congregaron en el predio de la FadeA donde celebra su Santa Misa.

Apenas llegó al aeropuerto Ambrosio Taravella en Córdoba , el Papa León XIV se apartó de la alfombra roja y se acercó a los niños y fieles que se encontraban esperándolo. Un millón de personas se congregaron en el predio de la FadeA donde celebra su Santa Misa.

Después de recibir el saludo del gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo Ángel Rossi, el Sumo Pontífice se salió del protocolo y recibió cartas, entregó rosarios y hasta se sacó selfies con los presentes.

En medio de ese encuentro, uno de los nenes presente en el lugar protagonizó un momento especial al tomarle la mano y hacer un emocionante pedido: "Bendecime a mí y a mi familia" .

El gesto se convirtió en una de las escenas más conmovedoras de la recepción, en la que los chicos buscaron acercarse al Papa e intercambiar algunas palabras con él. "Chau, Papa", lo despidió.

El Papa también repartió los tradicionales rosarios de la Santa Sede y posó para una fotografía con dos alumnos. Incluso sorprendió al sacarse una selfie con los presentes.

Juntos a los estudiantes de nivel primario y secundario, también se encontraban presentes referentes de diversas organizaciones de discapacidad. Algunos de ellos se tomaron el momento de posar junto al papa y así tener una foto en esta visita inédita a Córdoba.

Quiénes son los niños y adolescentes que lo recibieron en el aeropuerto a León XIV

Los menores son estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de las Alta Cumbres y de la ciudad. Entre los establecimientos convocados se encuentra la escuela Ceferino Namuncurá, ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en las Altas Cumbres, y la escuela Nuestra Señora del Valle, situada en las Sierras Grandes, en la zona de Los Gigantes, a 1.800 metros de altura.

Respecto a los representantes de las organizaciones de discapacidad, la delegación está integrada por miembros de las fundaciones Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad, además del Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

La música tuvo un lugar destacado durante la llegada, que estuvo a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretó un repertorio de obras sacras especialmente preparado para la ocasión.

Cómo sigue la agenda del Papa León XIV en Córdoba

Luego de saludarlos, el Papa se subió a su vehículo oficial para dirigirse a Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), donde dará la Santa Misa frente a miles de personas que lo esperan.

Después de la misa, León XIV realizará un recorrido por la capital cordobesa y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado.

Por la tarde, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires, donde realizará un encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

También tendrá un almuerzo especial, con el cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y sus dos secretarios.