Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este martes 10 de noviembre

El dólar oficial abre a $1.570 en venta. El blue cotiza a $1.555, con una brecha negativa del 1% respecto al oficial.
A la apertura de este martes 10 de noviembre, el dólar oficial se posiciona en $1.570 en su cotización de venta, mientras que la compra se ubica en $1.520.
La diferencia entre ambas puntas del oficial alcanza los $50, lo que representa el margen operativo habitual de las entidades bancarias.
El dólar blue, en tanto, abre con una cotización de venta en $1.555 y compra en $1.535.
La brecha cambiaria entre el blue y el oficial se mantiene en -1%, lo que indica una menor presión sobre el mercado paralelo respecto a la cotización oficial.
Dólares financieros y operaciones bursátiles
El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) presenta una compra de $1.560,2 y una venta de $1.587,9.
El contado con liquidación (CCL), utilizado para operaciones de liquidación inmediata, cotiza con compra en $1.658,4 y venta en $1.664,9.
Ambos segmentos financieros se ubican por encima de las cotizaciones del oficial y el blue.
El dólar mayorista abre con compra en $1.536,5 y venta en $1.545,5, reflejando las operaciones entre instituciones financieras.
El dólar tarjeta registra una compra de $1.976 y una venta de $2.041, la cotización más elevada del día.
Este valor incluye los impuestos y recargos aplicados a las transacciones con tarjeta de crédito y débito en el exterior.
El dólar cripto (cotización en plataformas de criptomonedas) se posiciona con compra en $1.653,44 y venta en $1.657,69.
Esta cotización refleja las operaciones realizadas a través de exchanges digitales.
La dispersión entre los diferentes tipos de cambio continúa siendo característica del mercado cambiario argentino, con variaciones que dependen del segmento y las restricciones aplicables a cada operación.
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