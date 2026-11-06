Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este viernes 6 de noviembre

El dólar oficial abre a $1.570 en su cotización de venta este viernes. El blue se posiciona en $1.555, manteniendo una brecha negativa del -1% respecto al tipo oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo

A la apertura de este viernes 6 de noviembre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra.

El dólar blue se posiciona en $1.555 para la venta y $1.535 para la compra. La brecha cambiaria entre el paralelo y el oficial es del -1% , lo que indica que el blue cotiza por debajo del tipo oficial.

El dólar de bolsa (también conocido como MEP) opera en $1.588 para la venta y $1.573,8 para la compra.

El contado con liquidación (CCL) marca $1.664,9 en venta y $1.658,4 en compra.

El dólar mayorista se ubica en $1.545,5 para la venta y $1.536,5 para la compra.

El dólar cripto cierra con valores de $1.663,46 en venta y $1.659,73 en compra.

El dólar tarjeta presenta la cotización más alta del mercado, alcanzando $2.041 en venta y $1.976 en compra.

Estas cotizaciones reflejan la apertura de la jornada de este viernes en el mercado cambiario argentino. Los valores pueden experimentar variaciones a lo largo de la sesión según las operaciones que se realicen en cada segmento.