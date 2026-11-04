Dólar hoy, cotizaciones del miércoles 4 de noviembre de 2026

El dólar oficial se cotiza a $1.570 en venta. El blue mantiene la misma cotización sin diferencial respecto al oficial en la apertura de hoy.
En la apertura de este miércoles 4 de noviembre, el dólar oficial registra una cotización de $1.520 en compra y $1.570 en venta.
El dólar blue se posiciona en $1.550 en compra y $1.570 en venta.
En el segmento de dólares financieros, el dólar bolsa (también conocido como MEP) cotiza a $1.575,3 en compra y $1.581,1 en venta.
El contado con liquidación (CCL), referencia para operaciones bursátiles, marca $1.667,2 en compra y $1.668,8 en venta.
El dólar tarjeta alcanza valores superiores: $1.976 en compra y $2.041 en venta, reflejando los costos adicionales que aplican las entidades financieras para operaciones con tarjetas de débito y crédito.
En el mercado de criptomonedas, el dólar se cotiza a $1.658,42 en compra y $1.661,22 en venta.
El dólar mayorista, utilizado en operaciones de volumen entre entidades financieras, se ubica en $1.542 en compra y $1.551 en venta.
La diferencia entre el dólar contado con liquidación y el oficial alcanza los $98,8 en venta, mientras que entre el blue y el CCL hay una brecha de $98,8 también.
El dólar tarjeta mantiene la mayor distancia respecto al oficial, con una diferencia de $471 en venta.
En síntesis, la apertura de hoy muestra estabilidad en la brecha blue-oficial, manteniéndose ambas cotizaciones en paridad. Los dólares financieros continúan operando en sus niveles habituales, con el CCL como referencia de mayor valor después del dólar tarjeta.
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