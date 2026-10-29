El dólar oficial abre a $1.560 en venta. El blue cotiza a $1.565, manteniendo una brecha mínima con la cotización oficial del mercado mayorista.

Dólar hoy, cotizaciones del jueves 29 de octubre de 2026

A la apertura del jueves 29 de octubre, el dólar oficial registra una cotización de $1.510 en la punta compradora y $1.560 en la punta vendedora.

Esta cotización se mantiene estable respecto a los valores de las jornadas anteriores en el mercado de cambios mayorista.

El dólar blue cotiza a $1.545 en compra y $1.565 en venta a la apertura de esta jornada.

La brecha entre el dólar blue y el dólar oficial en su punta vendedora es del 0%. Ambas cotizaciones convergen en valores muy cercanos.

El diferencial entre compra y venta del blue es de $20, manteniendo un spread típico para este segmento del mercado.

Dólares financieros con mayor amplitud

En el segmento de dólares financieros, el panorama es diferente.

El dólar bolsa (también conocido como MEP) cotiza a $1.568 en compra y $1.573,1 en venta.

El diferencial entre ambas puntas es de $5,1 en este segmento.

El contado con liquidación (CCL) presenta valores más elevados. Cotiza a $1.658,6 en compra y $1.665,4 en venta.

La amplitud entre compra y venta en el CCL es de $6,8.

Otras cotizaciones del mercado

El dólar mayorista abre a $1.533 en compra y $1.542 en venta.

El diferencial en este segmento es de $9.

El dólar tarjeta registra cotizaciones significativamente más altas: $1.963 en compra y $2.028 en venta.

Esta es la cotización que aplica para operaciones con tarjetas de crédito y débito en el exterior.

El diferencial en tarjeta es de $65, el más amplio entre todos los segmentos.

El dólar cripto cotiza a $1.651,57 en compra y $1.654,06 en venta.

El spread en este segmento es de apenas $2,49, uno de los más estrechos del mercado.

Análisis de diferenciales

El mayor diferencial se registra en el dólar tarjeta con $65 de amplitud entre compra y venta.

En segundo lugar aparece el contado con liquidación con $6,8 de diferencia.

El dólar mayorista presenta un spread de $9.

El dólar bolsa muestra una amplitud de $5,1.

El dólar blue mantiene un diferencial de $20.

El dólar cripto registra el spread más reducido con apenas $2,49.

Resumen de cotizaciones

Dólar oficial: $1.510 / $1.560 Dólar blue: $1.545 / $1.565 Dólar bolsa: $1.568 / $1.573,1 Contado con liquidación: $1.658,6 / $1.665,4 Dólar tarjeta: $1.963 / $2.028 Dólar cripto: $1.651,57 / $1.654,06 Dólar mayorista: $1.533 / $1.542

Estos valores corresponden a la apertura del mercado de cambios en la jornada del jueves 29 de octubre de 2026.