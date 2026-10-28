El dólar oficial abre en $1.560 para la venta. La brecha con el blue se mantiene en el 1%, con el paralelo en $1.575.

Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 28 de octubre de 2026.

A la apertura de este miércoles 28 de octubre, el dólar oficial registra una cotización de $1.510 en compra y $1.560 en venta . La divisa norteamericana se mantiene estable en el mercado oficial respecto a jornadas anteriores.

El dólar blue cotiza en $1.555 en compra y $1.575 en venta a esta hora.

La brecha entre el blue y el oficial se ubica en el 1% , reflejando una diferencia mínima entre ambos segmentos. Esta brecha es considerada estrecha en el contexto actual del mercado cambiario argentino.

La diferencia en pesos entre ambos tipos de cambio es de $15 en la venta.

Dólares Financieros

El dólar MEP (Bolsa) marca $1.556,3 en compra y $1.560,9 en venta.

Este segmento se negocia prácticamente a la par del dólar blue, con variaciones mínimas.

El dólar CCL (Contado con Liquidación) cotiza en $1.654,2 en compra y $1.655,7 en venta.

Este tipo de cambio presenta una diferencia más pronunciada respecto a los anteriores, reflejando las operaciones de liquidación internacional.

Otros Segmentos del Mercado

El dólar tarjeta se posiciona en $1.963 en compra y $2.028 en venta.

Este segmento incluye los recargos y comisiones que aplican las entidades financieras.

El dólar cripto registra $1.648,17 en compra y $1.652,03 en venta.

Este mercado opera de forma independiente y refleja las transacciones en criptomonedas.

El dólar mayorista cotiza en $1.529 en compra y $1.538 en venta.

Este segmento es utilizado por operadores de gran volumen en el mercado interbancario.

Resumen de Cotizaciones

A continuación, el detalle completo de los valores registrados a la apertura:

Dólar oficial: compra $1.510 / venta $1.560.

compra $1.510 / venta $1.560. Dólar blue: compra $1.555 / venta $1.575.

compra $1.555 / venta $1.575. Dólar MEP: compra $1.556,3 / venta $1.560,9.

compra $1.556,3 / venta $1.560,9. Dólar CCL: compra $1.654,2 / venta $1.655,7.

compra $1.654,2 / venta $1.655,7. Dólar tarjeta: compra $1.963 / venta $2.028.

compra $1.963 / venta $2.028. Dólar cripto: compra $1.648,17 / venta $1.652,03.

compra $1.648,17 / venta $1.652,03. Dólar mayorista: compra $1.529 / venta $1.538.

La jornada comienza con estabilidad en los principales segmentos del mercado cambiario.