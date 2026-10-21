Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 21 de octubre de 2026

A la apertura de este miércoles 21 de octubre, el mercado cambiario presenta sus cotizaciones del día. El dólar oficial registra una venta de $1.545, mientras que la compra se ubica en $1.495.
La diferencia entre ambas puntas del oficial es de $50. Esta brecha refleja el margen que mantiene el Banco Central en sus operaciones de compra y venta.
El dólar blue y la brecha cambiaria
En el segmento informal, el dólar blue se cotiza a $1.570 en venta y $1.550 en compra. La diferencia entre la compra y la venta del blue es de $20.
La brecha entre el dólar blue y el oficial alcanza el 2%. Este porcentaje representa la diferencia relativa entre ambos tipos de cambio, considerando la venta del oficial a $1.545 y la venta del blue a $1.570.
En términos absolutos, el blue supera al oficial por $25 en la punta de venta. Esta diferencia es menor a la registrada en sesiones anteriores, reflejando una convergencia gradual entre ambos segmentos.
El dólar mayorista abre con compra a $1.516 y venta a $1.525. Este segmento opera entre el oficial y los dólares financieros, reflejando transacciones de mayor volumen en el mercado interbancario.
Otras cotizaciones del dólar
El dólar de bolsa (MEP) cotiza a $1.542,5 en compra y $1.548,8 en venta. Este tipo de cambio surge de operaciones bursátiles y permite a los inversores acceder a dólares a través del mercado de valores.
El contado con liquidación (CCL) registra $1.628,9 en compra y $1.630,9 en venta. Este segmento presenta la cotización más alta del día, reflejando las operaciones de liquidación inmediata en el mercado financiero.
El dólar tarjeta marca $1.943,5 en compra y $2.008,5 en venta. Esta cotización incluye los impuestos y recargos aplicables a las operaciones con tarjeta de débito y crédito en moneda extranjera.
El dólar cripto se ubica en $1.625,24 para la compra y $1.627,32 para la venta. Este segmento refleja las cotizaciones en plataformas de criptomonedas que operan con pares de dólar digital.
La amplitud entre la cotización más baja y la más alta del día es significativa. El dólar oficial en compra ($1.495) y el dólar tarjeta en venta ($2.008,5) marcan los extremos del mercado cambiario.
Cada tipo de cambio responde a regulaciones, restricciones y características propias de su segmento. El oficial está controlado por el Banco Central, mientras que los financieros y el blue operan con mayores grados de libertad.
Las cotizaciones de apertura establecen el tono para las operaciones del día. Los inversores y operadores monitorean estos valores para tomar decisiones sobre sus posiciones en moneda extranjera.
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