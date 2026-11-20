Del oficial al blue, del MEP al cripto: cada cotización en el mercado cambiario. Conocé la información financiera en vivo.

Dólar hoy EN VIVO: las cotizaciones del día del oficial y cuál es el precio del paralelo

El mercado cambiario argentino opera de lunes a viernes entre las 10 y las 15 horas. Durante esa ventana, bancos, casas de cambio y operadores del sistema financiero formal definen los valores de referencia que mueven la economía cotidiana.

Pero más allá del oficial, en Argentina conviven múltiples cotizaciones del dólar que responden a distintos mercados, regulaciones e instrumentos. A continuación, un repaso de las principales variantes y lo que significa cada una.

El dólar oficial es el tipo de cambio regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es el que rige para las operaciones formales de compra y venta de divisas en bancos y casas de cambio habilitadas.

El dólar blue es el que se comercializa en el mercado informal o paralelo, fuera del sistema bancario oficial. Su precio lo determina la oferta y la demanda en el circuito no regulado. La diferencia entre el blue y el oficial se conoce como brecha cambiaria, y es uno de los indicadores más seguidos para medir la tensión del mercado de divisas en Argentina.

El dólar mayorista es el que se utiliza en las transacciones de mayor volumen entre bancos, exportadores e importadores. Siempre cotiza por debajo del oficial minorista y es la referencia que usa el BCRA para sus intervenciones en el mercado cambiario.

El dólar MEP —también llamado dólar bolsa— se obtiene comprando bonos en pesos en la Bolsa de Valores y vendiéndolos en dólares. Es una operación 100% legal y no tiene límite mensual, lo que lo convierte en una alternativa muy utilizada por empresas y ahorristas para dolarizarse dentro del sistema formal.

El dólar blue, comenzó estable la última semana del año.

El dólar cripto surge de las operaciones en plataformas de intercambio de criptomonedas, donde se utilizan stablecoins como USDT o USDC como referencia. Es una cotización de mercado libre y puede variar según la plataforma utilizada.

El dólar tarjeta —o dólar turista— es el que se aplica a las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito en el exterior, o en sitios de e-commerce internacionales. Se calcula sobre el dólar oficial con la adición del impuesto PAIS —cuando está vigente— y la percepción a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, lo que lo convierte habitualmente en la cotización más alta disponible para el consumidor final.