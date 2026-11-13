El dólar oficial abre a $1.570 en venta. El blue cotiza a $1.565, manteniendo una brecha de 0% con respecto al mercado oficial en esta jornada de viernes.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este viernes 13 de noviembre

En la apertura de este viernes 13 de noviembre, el mercado cambiario registra cotizaciones estables en sus principales referencias. El dólar oficial se posiciona en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra.

El dólar blue , que opera en el mercado paralelo, cotiza a $1.565 en venta y $1.545 en compra. La diferencia con respecto al oficial es mínima en esta jornada.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.570,7 en compra y $1.573,8 en venta. Este valor representa una prima sobre el oficial debido a su operatoria en el mercado bursátil.

El dólar CCL (Contado con Liquidación) registra $1.663,4 en compra y $1.668,4 en venta. Esta cotización es significativamente superior a la del oficial, reflejando las condiciones del mercado de capitales y la demanda de dólares para operaciones de liquidación.

El dólar cripto se posiciona en $1.668,63 en compra y $1.673,59 en venta. Esta cotización se alinea con los valores del CCL, mostrando una demanda similar en estos segmentos alternativos.

APERTURA. Cotización del dólar en Banco Nación. pic.twitter.com/9ygq9ZKpuZ — Prensa BNA (@prensabna) November 13, 2026

El dólar mayorista abre a $1.536,5 en compra y $1.545,5 en venta. Este tipo de cambio es utilizado para operaciones entre entidades financieras y grandes volúmenes comerciales.

El dólar tarjeta registra una cotización más elevada: $1.976 en compra y $2.041 en venta. Esta cotización incluye los márgenes y comisiones aplicados por las entidades financieras para operaciones con tarjetas de débito y crédito en el exterior.

En síntesis, el mercado cambiario abre sin sobresaltos. El dólar oficial y el blue mantienen una convergencia prácticamente total, mientras que los dólares financieros continúan operando con sus primas características según el segmento de mercado.