Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este jueves 5 de noviembre

El dólar oficial abre a $1.570 en venta este jueves. El blue cotiza a $1.560, marcando una brecha negativa de -1% respecto al tipo de cambio oficial.
A la apertura de este jueves 5 de noviembre, el dólar oficial mantiene su cotización con compra a $1.520 y venta a $1.570.
El mercado de cambios comienza la jornada con estabilidad en el segmento oficial. Los valores se sostienen sin variaciones respecto a la apertura previa.
Dólar blue y la brecha cambiaria
En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza con compra a $1.540 y venta a $1.560.
La brecha entre el blue y el oficial es de -1%. Esta es una brecha negativa, lo que significa que el dólar paralelo cotiza por debajo del oficial.
La diferencia de precio entre compra y venta del blue es de $20.
En el segmento oficial, la diferencia entre compra y venta es de $50.
Dólar de bolsa y contado con liquidación
El dólar bolsa (también conocido como MEP) abre con compra a $1.575,7 y venta a $1.588,6.
El contado con liquidación (CCL) cotiza con compra a $1.676,7 y venta a $1.680,4.
El CCL presenta la cotización más elevada entre todos los segmentos de cambio.
Dólar mayorista
En el segmento mayorista, la cotización es de compra a $1.537 y venta a $1.546.
El dólar mayorista se posiciona entre el oficial y el blue.
Dólar tarjeta
El dólar tarjeta cotiza con compra a $1.976 y venta a $2.041.
Este es el valor más alto de todos los tipos de cambio disponibles.
La diferencia entre compra y venta es de $65.
Dólar cripto
En el mercado de criptomonedas, el dólar cotiza con compra a $1.655,01 y venta a $1.664,99.
La brecha con el oficial es significativa en este segmento.
Resumen de cotizaciones
- El dólar oficial en venta se posiciona en $1.570.
- El dólar blue en venta está en $1.560.
- El dólar bolsa alcanza $1.588,6 en venta.
- El contado con liquidación llega a $1.680,4 en venta.
- El dólar tarjeta marca $2.041 en venta.
- El dólar cripto está en $1.664,99 en venta.
- El dólar mayorista cierra en $1.546 en venta.
La apertura de este jueves muestra estabilidad en los principales segmentos de cambio. Los valores se mantienen sin movimientos significativos respecto a jornadas anteriores.
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