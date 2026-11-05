Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este jueves 5 de noviembre

El dólar oficial abre a $1.570 en venta este jueves. El blue cotiza a $1.560, marcando una brecha negativa de -1% respecto al tipo de cambio oficial.

La cotización del dólar blue en vivo.

A la apertura de este jueves 5 de noviembre, el dólar oficial mantiene su cotización con compra a $1.520 y venta a $1.570 .

El mercado de cambios comienza la jornada con estabilidad en el segmento oficial. Los valores se sostienen sin variaciones respecto a la apertura previa.

En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza con compra a $1.540 y venta a $1.560 .

La brecha entre el blue y el oficial es de -1%. Esta es una brecha negativa, lo que significa que el dólar paralelo cotiza por debajo del oficial.

La diferencia de precio entre compra y venta del blue es de $20.

En el segmento oficial, la diferencia entre compra y venta es de $50.

Dólar de bolsa y contado con liquidación

El dólar bolsa (también conocido como MEP) abre con compra a $1.575,7 y venta a $1.588,6.

El contado con liquidación (CCL) cotiza con compra a $1.676,7 y venta a $1.680,4.

El CCL presenta la cotización más elevada entre todos los segmentos de cambio.

Dólar mayorista

En el segmento mayorista, la cotización es de compra a $1.537 y venta a $1.546.

El dólar mayorista se posiciona entre el oficial y el blue.

El dólar y su cotización, el eterno dolor de cabeza

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta cotiza con compra a $1.976 y venta a $2.041.

Este es el valor más alto de todos los tipos de cambio disponibles.

La diferencia entre compra y venta es de $65.

Dólar cripto

En el mercado de criptomonedas, el dólar cotiza con compra a $1.655,01 y venta a $1.664,99.

La brecha con el oficial es significativa en este segmento.

Resumen de cotizaciones

El dólar oficial en venta se posiciona en $1.570 .

se posiciona en . El dólar blue en venta está en $1.560 .

está en . El dólar bolsa alcanza $1.588,6 en venta.

alcanza en venta. El contado con liquidación llega a $1.680,4 en venta.

llega a en venta. El dólar tarjeta marca $2.041 en venta.

marca en venta. El dólar cripto está en $1.664,99 en venta.

está en en venta. El dólar mayorista cierra en $1.546 en venta.

La apertura de este jueves muestra estabilidad en los principales segmentos de cambio. Los valores se mantienen sin movimientos significativos respecto a jornadas anteriores.