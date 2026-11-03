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La Mañana Dólar

Dólar hoy, cotizaciones del martes 3 de noviembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.565 en venta. El blue se mantiene en paridad con la cotización oficial, sin brecha cambiaria entre ambos segmentos.

Dólar hoy

Dólar hoy, cotizaciones del martes 3 de noviembre de 2026

En la apertura de este martes 3 de noviembre, el dólar oficial registra una cotización de $1.515 en la punta compradora y $1.565 en la venta.

El dólar blue se posiciona en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

La diferencia entre el dólar blue y el oficial se mantiene en 0%. Ambos segmentos cierran con el mismo precio de venta en $1.565, eliminando completamente la brecha que históricamente ha caracterizado al mercado paralelo.

En el segmento de compra, el blue cotiza $30 por encima del oficial, aunque esta diferencia no se refleja en la venta, donde convergen ambas cotizaciones.

El dólar mayorista abre con una compra de $1.536,5 y una venta de $1.545,5. Se posiciona entre el oficial y el blue, con una diferencia mínima respecto a estos últimos.

El dólar de bolsa o MEP registra una compra de $1.556,2 y una venta de $1.579,9. Esta cotización refleja las transacciones en el mercado de valores, con un spread de $23,7 entre compra y venta.

El contado con liquidación (CCL) marca una compra de $1.663,2 y una venta de $1.670. Mantiene una diferencia de $6,8 entre ambas puntas, posicionándose como uno de los dólares más caros del mercado.

El dólar para tarjeta de crédito abre con una compra de $1.969,5 y una venta de $2.034,5. Esta cotización incluye los impuestos y recargos aplicables a las compras realizadas con tarjeta en el exterior, registrando un spread de $65 entre compra y venta.

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto cotiza con una compra de $1.641,9 y una venta de $1.648,36. El spread en este segmento es de apenas $6,46, reflejando la volatilidad característica de estos mercados.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

La cotización oficial se utiliza como referencia para operaciones comerciales y financieras reguladas por el Banco Central. El blue, por su parte, opera en el mercado paralelo y refleja la demanda y oferta sin intervención oficial.

El mayorista es utilizado por instituciones financieras y empresas para operaciones de comercio exterior. El MEP y el CCL son cotizaciones que surgen de transacciones en el mercado de valores y operaciones de liquidación internacional.

La paridad entre el blue y el oficial en el precio de venta representa un escenario de convergencia en este segmento del mercado cambiario argentino.

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