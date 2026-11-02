Dólar hoy, cotizaciones del lunes 2 de noviembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.560 en venta. El blue cotiza a $1.565, sin brecha porcentual respecto al oficial en esta jornada de lunes.

A la apertura de este lunes 2 de noviembre, el mercado cambiario registra movimientos moderados en sus principales cotizaciones. El dólar oficial se posiciona en $1.560 en su cotización de venta, mientras que la compra se ubica en $1.510 .

La jornada comienza con estabilidad en el segmento oficial. No se observan variaciones significativas respecto al cierre de la semana anterior. Los bancos y entidades autorizadas mantienen estos valores para las operaciones de compra y venta al público.

El dólar blue abre con una cotización de venta en $1.565 . La compra se registra en $1.545 . La diferencia entre ambas puntas es mínima, reflejando una operatoria ordenada en el mercado paralelo.

La brecha cambiaria entre el blue y el oficial es de 0%. Esto significa que ambos segmentos cotizan prácticamente al mismo nivel. El dólar blue supera al oficial por apenas $5 en la venta, lo que representa una convergencia notable entre estos dos mercados.

Esta situación contrasta con períodos anteriores donde las brechas superaban puntos porcentuales. La proximidad de valores sugiere una oferta y demanda más equilibrada en el mercado paralelo.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

El dólar mayorista abre con compra en $1.525 y venta en $1.534. Este segmento opera con márgenes menores y es utilizado por empresas e instituciones financieras para operaciones de mayor volumen.

Los segmentos financieros del mercado cambiario registran cotizaciones superiores. El dólar bolsa (MEP) cotiza con compra en $1.565,4 y venta en $1.575. Este tipo de cambio opera a través del mercado de valores y es utilizado para operaciones con acciones y bonos.

El contado con liquidación (CCL) se posiciona en $1.655,3 de compra y $1.658,5 de venta. Este segmento presenta un diferencial más amplio respecto al oficial, reflejando las condiciones de financiamiento y las operaciones de arbitraje.

El dólar turista o de tarjeta de crédito abre con compra en $1.963 y venta en $2.028. Este es el valor que aplican las entidades financieras a los turistas extranjeros y a los residentes que utilizan tarjeta de crédito en el exterior.

La diferencia entre el dólar turista y el oficial es sustancial. La venta de turista supera en $468 a la venta oficial. Esta brecha refleja los impuestos y comisiones que gravan estas operaciones.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto cotiza con compra en $1.636,16 y venta en $1.645,66. Este valor se utiliza como referencia para operaciones con activos digitales en plataformas autorizadas.

A la apertura de hoy, el mercado cambiario presenta una estructura de cotizaciones ordenada. Los principales tipos de cambio mantienen sus relaciones habituales, con el oficial como base y los segmentos financieros operando con primas sobre este valor.

La ausencia de brecha entre el blue y el oficial es el dato más relevante de esta apertura. Refleja condiciones de estabilidad en el mercado paralelo y una demanda contenida de dólares fuera del circuito oficial.

Los operadores y empresas que necesitan acceder a divisas cuentan con opciones variadas según sus necesidades específicas. Desde el segmento oficial hasta las operaciones financieras y el mercado turista, la estructura cambiaria ofrece diferentes canales.