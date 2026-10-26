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La Mañana Dólar

Dólar hoy, cotizaciones del lunes 26 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.550 en venta. El blue cotiza a $1.565 con una brecha del 1% respecto al tipo oficial.

Dólar hoy

Dólar hoy, cotizaciones del lunes 26 de octubre de 2026

En la apertura de este lunes 26 de octubre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta.

El mercado informal continúa mostrando una diferencia mínima con respecto al oficial. El dólar blue se posiciona en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

La brecha cambiaria entre el blue y el oficial en la venta se ubica en el 1%. Esta diferencia refleja una estabilidad relativa entre ambos segmentos del mercado.

Dólares financieros y operaciones especiales

En el segmento de la bolsa, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cotiza a $1.557,4 para la compra y $1.563,9 para la venta.

El contado con liquidación (CCL) presenta valores más elevados. La compra se ubica en $1.649,2 mientras que la venta alcanza los $1.654.

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior con tarjeta de crédito, mantiene su cotización más alta. La compra se posiciona en $1.950 y la venta en $2.015.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto cotiza a $1.637,37 para la compra y $1.640,48 para la venta.

El dólar mayorista, utilizado en operaciones comerciales de gran volumen, se ubica en $1.520,5 para la compra y $1.529,5 para la venta.

Estas cotizaciones corresponden a la apertura del mercado cambiario en esta jornada de lunes. Los valores pueden experimentar variaciones a lo largo de la sesión según la dinámica de oferta y demanda en cada segmento.

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