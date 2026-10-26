Dólar hoy, cotizaciones del lunes 26 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.550 en venta. El blue cotiza a $1.565 con una brecha del 1% respecto al tipo oficial.

En la apertura de este lunes 26 de octubre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta.

El mercado informal continúa mostrando una diferencia mínima con respecto al oficial. El dólar blue se posiciona en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

La brecha cambiaria entre el blue y el oficial en la venta se ubica en el 1% . Esta diferencia refleja una estabilidad relativa entre ambos segmentos del mercado.

Dólares financieros y operaciones especiales

En el segmento de la bolsa, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cotiza a $1.557,4 para la compra y $1.563,9 para la venta.

El contado con liquidación (CCL) presenta valores más elevados. La compra se ubica en $1.649,2 mientras que la venta alcanza los $1.654.

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior con tarjeta de crédito, mantiene su cotización más alta. La compra se posiciona en $1.950 y la venta en $2.015.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto cotiza a $1.637,37 para la compra y $1.640,48 para la venta.

El dólar mayorista, utilizado en operaciones comerciales de gran volumen, se ubica en $1.520,5 para la compra y $1.529,5 para la venta.

Estas cotizaciones corresponden a la apertura del mercado cambiario en esta jornada de lunes. Los valores pueden experimentar variaciones a lo largo de la sesión según la dinámica de oferta y demanda en cada segmento.