El dólar oficial abre a $1.540 en venta. El blue cotiza a $1.560, marcando una brecha del 1% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy, cotizaciones del martes 20 de octubre de 2026

En la apertura del martes 20 de octubre de 2026, el dólar oficial se posiciona en $1.490 en compra y $1.540 en venta .

Esta cotización marca el valor de referencia para las operaciones bancarias estándar en el país.

El dólar blue , en tanto, abre con $1.540 en compra y $1.560 en venta .

La diferencia entre ambos tipos de cambio se mantiene acotada en esta jornada.

Brecha cambiaria contenida

La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 1% en el turno de apertura.

Esta diferencia refleja una menor presión en el mercado paralelo respecto al tipo oficial.

El dólar blue mantiene una cotización muy cercana a la del oficial, sin grandes oscilaciones en las primeras horas de negociación.

En compra, el blue ofrece $1.540, idéntico al precio de venta del oficial.

En venta, el paralelo llega a $1.560, apenas $20 por encima del oficial.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

El dólar de bolsa (MEP) abre con $1.536,7 en compra y $1.544,1 en venta.

Este tipo de cambio se ubica entre el oficial y el blue, reflejando las operaciones de Merval.

El contado con liquidación (CCL) cotiza en $1.623,6 en compra y $1.625,6 en venta.

Esta modalidad presenta una brecha más significativa respecto al oficial, típica de sus características operativas.

El dólar tarjeta abre a $1.937 en compra y $2.002 en venta. Este valor incluye los impuestos y comisiones correspondientes a operaciones con tarjeta de crédito y débito.

Es el tipo de cambio más elevado para el consumidor final en transacciones turísticas.

El dólar cripto se posiciona en $1.620,83 en compra y $1.623,22 en venta. Esta cotización refleja las operaciones de criptomonedas vinculadas al peso argentino.

El dólar mayorista abre con $1.515,5 en compra y $1.524,5 en venta. Este es el tipo de cambio utilizado para operaciones de gran volumen entre instituciones financieras.

Se ubica ligeramente por encima del oficial, reflejando los márgenes operativos del mercado mayorista.

En síntesis, el martes 20 de octubre presenta una jornada de apertura con cotizaciones relativamente estables.

La brecha azul-oficial se mantiene controlada en el 1%.

Los dólares financieros (MEP y CCL) continúan con sus diferenciales característicos.

El dólar tarjeta sigue siendo la opción más cara para el consumidor final.

Todas las modalidades operan dentro de sus rangos habituales en esta jornada de inicio de semana.