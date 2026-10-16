Dólar hoy, cotizaciones del viernes 16 de octubre de 2026

A la apertura de este viernes 16 de octubre, el dólar oficial se posiciona en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.
El mercado paralelo mantiene su comportamiento contenido. El dólar blue cotiza a $1.525 en la compra y $1.545 en la venta.
La brecha cambiaria entre el blue y el oficial se ubica en el 1%, reflejando una diferencia mínima entre ambos segmentos.
Dólares financieros y segmentos especializados
En el segmento bursátil, el dólar bolsa (también conocido como MEP) marca $1.531,4 para la compra y $1.536 para la venta.
El contado con liquidación (CCL) presenta valores más elevados: $1.615,5 en la compra y $1.616 en la venta. Este segmento refleja operaciones de liquidación inmediata con mayor volatilidad.
El dólar mayorista, utilizado en operaciones comerciales de gran volumen, cotiza a $1.504 para la compra y $1.513 para la venta.
En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto marca $1.610,4 en la compra y $1.612,98 en la venta.
El dólar turista o de tarjeta de crédito se posiciona en valores más altos: $1.924 para la compra y $1.989 para la venta. Esta cotización incluye los impuestos adicionales que aplican al turismo y compras internacionales con tarjeta.
Todas las cotizaciones corresponden al turno de apertura de este viernes. Los valores pueden variar durante la jornada según la dinámica del mercado cambiario.
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