El dólar oficial abre a $1.535 en venta. El blue se cotiza a $1.540, sin brecha porcentual respecto al oficial en esta jornada de apertura.

Dólar hoy, cotizaciones del martes 13 de octubre de 2026

En la apertura de este martes 13 de octubre, el dólar oficial se posiciona en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

El comportamiento del oficial marca el piso de referencia para todas las operaciones cambiarias del mercado formal.

El dólar blue cotiza a $1.520 en compra y $1.540 en venta. La brecha cambiaria entre el blue y el oficial es del 0% , un dato relevante que indica convergencia entre ambos segmentos.

Esta situación refleja una alineación inusual en los mercados paralelos respecto a la cotización oficial. El blue mantiene una venta apenas $5 por encima del oficial, lo que representa una diferencia mínima.

Dólares financieros en alza

El dólar MEP (Bolsa) se negocia a $1.535,9 en compra y $1.542,9 en venta.

Este segmento opera con una diferencia marginal respecto al oficial.

El dólar CCL (Contado con Liquidación) presenta cotizaciones más elevadas: $1.605,5 en compra y $1.606,6 en venta.

La brecha del CCL respecto al oficial alcanza los $71,1 en la venta, reflejando las operaciones con liquidación en el exterior.

Dólar tarjeta al máximo

El dólar tarjeta se ubica en el nivel más alto de la jornada: $1.930,5 en compra y $1.995,5 en venta.

Este tipo de cambio aplica para transacciones con tarjetas de débito y crédito en el exterior.

La diferencia respecto al oficial en venta es de $460,5, la más significativa entre todos los segmentos.

Criptomonedas y mayorista

El dólar cripto cotiza a $1.609,25 en compra y $1.612,78 en venta.

Este segmento opera con valores cercanos al CCL pero con menor volumen de operaciones.

El dólar mayorista se posiciona en $1.508 para la compra y $1.517 para la venta.

Este tipo de cambio es utilizado por empresas e instituciones financieras en operaciones de gran volumen.

Resumen de brechas