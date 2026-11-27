El dólar oficial abre a $1.625 en venta. El blue cotiza a $1.710, marcando una brecha del 5% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este viernes 27 de noviembre

A la apertura de este viernes 27 de noviembre, el dólar oficial registra una cotización de $1.575 en compra y $1.625 en venta . Esta cotización se mantiene en línea con los valores de las últimas jornadas. El Banco Central continúa operando en el mercado de cambios con estos valores de referencia para las transacciones autorizadas.

El dólar blue , en tanto, abre a $1.690 en compra y $1.710 en venta en la plaza paralela.

La diferencia entre ambos tipos de cambio genera una brecha del 5% entre el oficial y el blue. Esta brecha se calcula tomando como referencia la venta del oficial ($1.625) y la venta del blue ($1.710).

Otras cotizaciones del dólar

En el segmento bursátil, el dólar Bolsa cotiza a $1.657,2 en compra y $1.666,4 en venta.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) registra una cotización de $1.765,6 en compra y $1.767,9 en venta. Este tipo de cambio opera en el mercado de valores con liquidación inmediata.

Dólar Tarjeta y Cripto

El dólar Tarjeta marca $2.047,5 en compra y $2.112,5 en venta. Esta cotización incluye los impuestos y recargos aplicables a las transacciones con tarjetas de crédito y débito en el exterior.

El dólar Cripto abre a $1.749,03 en compra y $1.752,14 en venta. Este tipo de cambio opera en plataformas de criptomonedas y refleja el precio del dólar en transacciones con activos digitales.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

Dólar Mayorista

El dólar Mayorista cotiza a $1.592,5 en compra y $1.601,5 en venta. Esta cotización es la que utilizan las entidades financieras autorizadas para operaciones entre ellas.