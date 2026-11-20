El dólar oficial abre a $1.585 en venta este viernes. El blue cotiza a $1.640, marcando una brecha del 3% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este viernes 20 de noviembre

Las cotizaciones del dólar se actualizaron esta mañana en el mercado cambiario argentino. El viernes 20 de noviembre abre con variaciones en los diferentes segmentos de compra y venta.

El dólar oficial registra una cotización de $1.535 en compra y $1.585 en venta al iniciar la jornada. Este es el tipo de cambio que fija el Banco Central y que utilizan las entidades bancarias autorizadas para las operaciones de cambio convencionales.

En el segmento mayorista, donde operan las instituciones financieras entre sí, el dólar cotiza a $1.556 en compra y $1.565 en venta . Estas cifras reflejan el movimiento del mercado interbancario.

Dólar blue y la brecha cambiaria

El dólar blue mantiene su cotización en $1.620 en compra y $1.640 en venta esta mañana. La brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial en la venta se ubica en el 3%, una diferencia moderada en el contexto del mercado cambiario local.

La diferencia entre ambos segmentos refleja la distancia entre el dólar que fija la autoridad monetaria y el que se negocia en el mercado informal. En compra, el blue ofrece $1.620 frente a los $1.535 del oficial, ampliando el diferencial en ese sentido.

El dólar de bolsa abre con una cotización de $1.631,9 en compra y $1.649,8 en venta. Este segmento opera en el mercado bursátil y representa otra alternativa para quienes acceden a través de plataformas de inversión.

El contado con liquidación marca $1.739,8 en compra y $1.748,2 en venta. Este instrumento permite liquidar operaciones en dos días hábiles y es utilizado por inversores institucionales y operadores especializados.

El dólar cripto cotiza a $1.727,69 en compra y $1.737,83 en venta al abrir esta jornada. Este segmento refleja operaciones vinculadas a criptomonedas y plataformas digitales de cambio.

El dólar tarjeta presenta la cotización más elevada del día: $1.995,5 en compra y $2.060,5 en venta. Este es el valor que aplican las entidades bancarias cuando se realiza compra de dólares con tarjeta de débito o crédito, incluyendo comisiones y aranceles.