El dólar oficial abre a $1.575 en venta, mientras que el blue se posiciona en $1.600. La brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se mantiene en el 2%.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este martes 17 de noviembre

A la apertura de este martes 17 de noviembre, el dólar oficial registra una cotización de $1.525 en compra y $1.575 en venta. Esta es la cotización de referencia que utiliza el Banco Central de la República Argentina para las operaciones del mercado cambiario oficial.

El dólar blue , por su parte, se posiciona en $1.580 en compra y $1.600 en venta. Se trata del tipo de cambio paralelo que opera en el mercado informal y que históricamente presenta diferencias con respecto a la cotización oficial.

La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se mantiene en el 2% en esta jornada. Esto significa que la diferencia de precio entre ambas cotizaciones continúa siendo relativamente acotada, con el blue operando por encima del oficial.

El dólar mayorista, utilizado en operaciones entre bancos e instituciones financieras, cotiza a $1.542 en compra y $1.551 en venta. Este segmento del mercado cambiario presenta valores más cercanos al oficial que al paralelo.

Otras cotizaciones del dólar

En el segmento de dólares financieros, el dólar bolsa (también conocido como dólar MEP) opera a $1.581,2 en compra y $1.588,9 en venta. Este tipo de cambio surge de las operaciones de compra y venta de títulos en el mercado de valores.

El contado con liquidación, otro instrumento financiero de referencia, se posiciona en $1.680,1 en compra y $1.682,9 en venta. Esta cotización refleja las operaciones de cambio combinadas con la compra y venta de bonos.

En el mercado de criptomonedas, el dólar digital cotiza a $1.671,04 en compra y $1.678,67 en venta. Esta cotización representa el precio del dólar en plataformas de activos digitales.

El dólar tarjeta, la cotización que aplica a las compras realizadas con tarjetas de débito o crédito en el exterior, registra un valor de $1.982,5 en compra y $2.047,5 en venta. Se trata de la cotización más elevada entre todos los tipos de cambio disponibles.