El dólar oficial abre a $1.570 en su cotización de venta. El blue cotiza a $1.555, reduciendo la brecha cambiaria a solo el -1% respecto al oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este miércoles 11 de noviembre

A la apertura de este miércoles 11 de noviembre, el dólar oficial se posiciona en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra.

La cotización del oficial mantiene estabilidad en las primeras operaciones de la jornada.

El segmento de compra registra el valor de $1.520 , mientras que en venta alcanza los $1.570 . La diferencia entre compra y venta del oficial es de $50 .

Dólares financieros y mercado de capitales

El dólar bolsa (MEP) registra $1.560,2 en compra y $1.587,9 en venta. El spread en el bolsa es de $27,7.

El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.658,4 en compra y $1.664,9 en venta. La diferencia entre compra y venta del CCL es de $6,5.

El CCL se negocia significativamente por encima de los otros segmentos del mercado.

Otros tipos de cambio

El dólar tarjeta abre a $2.041 en venta y $1.976 en compra.

Este es el valor más elevado de todos los segmentos relevados. El spread en tarjeta es de $65.

El dólar cripto se posiciona en $1.646,67 para la venta y $1.640,32 para la compra.

La diferencia en el segmento cripto es de $6,35.

El dólar mayorista cotiza a $1.545,5 en venta y $1.536,5 en compra. El spread mayorista es de $9.

Resumen de cotizaciones

La cotización más baja corresponde al dólar oficial en compra con $1.520 .

con . La cotización más alta corresponde al dólar tarjeta en venta con $2.041 .

con . La diferencia entre la cotización más baja y más alta es de $521 .

. El dólar oficial de venta en $1.570 sirve como referencia para la mayoría de las operaciones del sector público y privado.

sirve como referencia para la mayoría de las operaciones del sector público y privado. El mercado financiero se distribuye entre el MEP ($1.560,2 a $1.587,9), el CCL ($1.658,4 a $1.664,9) y el cripto ($1.640,32 a $1.646,67).

Todos los segmentos operan con normalidad a la apertura de esta jornada miércoles.