Un terrible accidente múltiple entre más de 80 vehículos en una autopista dejó muertos y heridos

Las autoridades deslizaron las posibles causas del choque que generó un escenario devastador, con incendios de vehículos y un amplio operativo.

La autopista donde ocurrió el accidente conecta la capital de Bulgaria, Sofía, con el puerto de Burgas, en el mar Negro.

Un terrible accidente entre más de 80 vehículos en una autopista de Bulgaria provocó decenas de muertos y heridos , y dejó un escenario devastador en medio del asfalto. Las autoridades locales deslizaron las posibles causas del incidente y desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas.

El choque masivo ocurrió pasadas las 7 de la mañana en el kilómetro 289 de la autopista Trakia , entre las localidades de Zimnitsa y Kabile. Según las primeras explicaciones oficiales, la niebla redujo la visibilidad a menos de 50 metros y la superficie resbaladiza complicó el frenado de los conductores.

El primer impacto se desencadenó cuando un autobús chocó con un camión cargado con cereales y ambos transportes se incendiaron sobre los carriles que van hacia la ciudad de Burgas.

Pocos segundos después, los automovilistas que circulaban en sentido opuesto, hacia Sofía, se distrajeron al ver el fuego del primer accidente y provocaron una segunda colisión en cadena en la mano contraria.

El embotellamiento sumó un total de 86 vehículos involucrados: 63 en dirección a Burgas y 23 hacia la capital búlgara, entre autos particulares, furgonetas y camiones.

JUST IN - 11 people died and dozens injured in pileups on both sides of a highway in southeastern Bulgaria, whose roads rank as the most dangerous in the EU, authorities said. pic.twitter.com/YHHI41yb0q — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 10, 2026

Lyubomir Nikolov, secretario jefe interino del Ministerio del Interior, y la ministra de Salud, Katya Ivkova, confirmaron que 10 personas murieron de forma instantánea en el lugar, mientras que otras dos fallecieron en los hospitales de Sliven y Yambol. Además, 46 personas resultaron con heridas de diversa consideración y 27 de ellas quedaron internadas con fracturas y politraumatismos graves, de acuerdo con la información publicada por Novinite.

El Gobierno paralizó la agenda y mandó el Ejército a la ruta

El Gobierno búlgaro suspendió todos los actos oficiales previstos para la jornada y movilizó a la policía, bomberos y fuerzas armadas para asistir a los heridos y remover los coches destruidos.

Dos aviones Spartan de la Fuerza Aérea equipados con módulos médicos aterrizaron en el aeropuerto de Burgas para llevar a los pacientes más graves hacia otros centros médicos.

"Todo lo que vuela está en el aire; todo lo que tiene ruedas está en la carretera", afirmó el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alexander Pulev.

Bulgaria, November 10, 2026 - 11 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol

Source: Radio 999 BG/Facebook - without sound pic.twitter.com/wmBcAjjVBQ — News (@KalendarNews) November 10, 2026

Por su parte, el primer ministro, Rumen Radev, se enteró del suceso mientras viajaba en el avión presidencial hacia Varna, donde tenía pactada una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La funcionaria europea respaldó la cancelación del programa oficial y ofreció sus "más sentidas condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y a todo el pueblo búlgaro". "Mi respeto a los equipos de rescate. Están atravesando un momento trágico y comprendo perfectamente los cambios en el programa de mi visita", destacó.

"Reinaba el pánico absoluto": el dramático relato de los sobrevivientes

Los sobrevivientes del choque inicial en el autobús relataron el impacto de la colisión contra el camión cerealero. "Dentro del autobús reinaba el pánico absoluto: caía grano en gran cantidad desde arriba, a través de las ventanas", describieron a medios locales.

"Todas las ventanas estaban rotas, llovían fragmentos de cristal y estábamos amontonados unos encima de otros. Algunos se habían caído, otros estaban heridos y otros atrapados. Cuando por fin conseguimos salir, empezamos a alejarnos del autobús, por miedo a que se incendiara», relató un pasajero.

Otro hombre que circulaba por la zona detalló la maniobra que realizó para salvar a un conductor atrapado en medio del fuego.

Drone footage shows DEVASTATING SCALE of a tragic CRASH on the Trakia Motorway in Bulgaria



12 people confirmed dead with dozens more injured https://t.co/NPLYMK6HTE pic.twitter.com/sB7y3S0Ohm — RT (@RT_com) November 10, 2026

"De repente, todo se oscureció. Salí de mi vehículo y avancé. Con un gato hidráulico, rompí la ventanilla de un taxi en llamas y saqué a una persona. Entonces, oí que los vehículos del carril contrario empezaban a chocar. Debido a la niebla, la visibilidad no superaba los 50 metros", contó a Nova TV.

La causa del accidente en Bulgaria

El gobernador de la región de Sliven, Mihail Kasherov, confirmó desde el tramo cortado que el factor principal del desastre fue la niebla muy espesa, lo que fue ratificado por un testigo.

“Suponemos que el accidente en dirección a Sofía se produjo de la misma manera. El hecho de que ambos incidentes ocurrieran en el mismo lugar probablemente esté relacionado con la distracción de los conductores al percatarse del gran choque múltiple en los carriles que se dirigen a Burgas”, afirmó a Novinite.