La historia de una neuquina de 11 años que se consagró campeona federal de equitación

La joven amazona se destacó en una competencia que reunió a más de 400 participantes en Córdoba y logró quedarse con la medalla dorada.

Desde muy chica supo que quería estar cerca de los caballos. Aunque en un primer intento tuvo que hacer una pausa, las ganas de volver a montar pudieron más y encontró en la equitación una verdadera pasión. Hoy, ese camino recorrido tuvo una recompensa que difícilmente olvidará.

Luisana Pía Piccoli es neuquina, tiene 11 años y cursa sus estudios en el Colegio 82 de Neuquén. Entre las clases, las tareas y los entrenamientos, organiza su rutina alrededor de una actividad que disfruta desde que era pequeña: montar a caballo y participar de competencias de equitación.

Recientemente, consiguió llevar a la provincia a lo más alto al consagrarse campeona del Federal de Equitación, que se realizó en el Jockey Club de Córdoba. Allí se enfrentó a participantes de distintos puntos del país y, después de tres jornadas de competencia, logró quedarse con el título nacional en su categoría.

Un amor por los caballos que nació desde chica

La historia de Luisana con los caballos comenzó mucho antes de que imaginara que podía convertirse en campeona federal. Desde muy pequeña sentía una atracción especial por estos animales, una afición que también compartía con su abuelo.

Omar Novoa

"Desde muy chiquita siempre me gustaban los caballos. Veía caballos con mi abuelo, que a él también le gustaban", recordó. Con apenas cinco años, le pidió a su papá que la llevara a montar. Su primer acercamiento a la equitación, sin embargo, no fue del todo sencillo.

En aquel momento, la profesora que la acompañaba consideró que todavía no tenía la fuerza suficiente para practicar la actividad. Además, el caballo con el que trabajaba era demasiado fuerte para una nena de su edad y llegó a tirarla un par de veces. Por esa razón, le recomendaron esperar un tiempo antes de volver a intentarlo.

Durante ese período comenzó a practicar tenis, deporte que practicaba su hermana mayor, pero no encontró allí el mismo entusiasmo. No terminaba de interesarse por el deporte y, al poco tiempo, volvió a insistirle a su papá.

"No la veía con interés en las clases de tenis. Cuando le pregunté qué quería hacer, me dijo: 'equitación de vuelta'", contó Donatto, su padre. Esa segunda oportunidad fue diferente: Luisana ya reunía las condiciones para volver a intentar y, desde entonces, no volvió a alejarse de los caballos.

Omar Novoa

Hoy, cuando recuerda aquel comienzo, tiene claro que encontró una actividad que disfruta profundamente. Aunque también le gusta jugar al vóley y otros deportes en sus clases de Educación Física, la equitación es la actividad que eligió para dedicarle su tiempo y esfuerzo.

El recorrido hasta llegar al Federal

Llegar a una competencia de esta magnitud requiere mucho más que anotarse y presentarse en una pista. Durante el año, los jinetes y las amazonas participan de distintas fechas clasificatorias en sus respectivas zonas, donde acumulan puntos para conseguir un lugar en el Federal.

En la región de Neuquén y Río Negro se realizan seis fechas a lo largo de la temporada. Entre los encuentros en los que participó Luisana estuvieron el Torneo Bienvenida, organizado en el Rincón Club de Campo; una fecha en el club El Candil del Valle, en Fernández Oro, y la última jornada en Costa Nogal, donde entrena Luisana.

Omar Novoa

A partir de los resultados obtenidos en esos encuentros, los participantes suman puntos y quienes consiguen las mejores posiciones acceden a la posibilidad de representar a la región en la competencia nacional. En el caso de Luisana, esa clasificación significó la oportunidad de viajar a Córdoba y medirse con representantes de otras regiones del país.

La preparación también implica una rutina exigente. Luisana entrena de lunes a sábados en el club de equitación al que asiste. Como vive cerca del Paseo de la Costa, los traslados atraviesan buena parte de Neuquén y requieren organizar los horarios familiares para llegar a cada práctica.

"Salimos del colegio y nos vamos rápido para el club", contó. Algunos días, cuando los horarios lo permiten, entrena por la mañana antes de entrar a clases. Las prácticas pueden durar una o dos horas, pero el trabajo no termina cuando baja del caballo: también hay que bañarlo y ocuparse de sus cuidados.

Omar Novoa

"Vivimos más en el club que en nuestra casa", resumió su papá sobre una dinámica que se repite durante buena parte de la semana.

La equitación también exige encontrar un equilibrio con las obligaciones escolares. Luisana reconoce que termina cansada después de combinar las clases con los entrenamientos diarios y, en algunos fines de semana, las competencias. Sin embargo, asegura que disfruta de lo que hace y que el esfuerzo vale la pena.

El momento de subir al podio

El Federal representó un desafío diferente para Luisana. No solo por la distancia que tuvo que recorrer desde Neuquén, sino también por la dimensión de un encuentro que reunió a 436 caballos con sus jinetes y amazonas en el Jockey Club de Córdoba.

La competencia se desarrolló durante tres jornadas, el 16, 17 y 18 de octubre. Para Luisana era su primera participación en un concurso de esa magnitud. Hasta entonces había competido principalmente en encuentros de la región y también había tenido experiencias en otras localidades, como Puerto Madryn.

El primer día tuvo un buen comienzo y consiguió el segundo puesto. La familia había viajado con la intención de conocer el nivel de la competencia, sumar experiencia y darle rodaje a la yegua, Cahuel Quimey Mañega, que todavía necesitaba acostumbrarse a otras pistas y al movimiento de un concurso de grandes dimensiones.

Pero la segunda jornada tuvo un momento de tensión. Cuando faltaban apenas dos participantes para que llegara su turno, Luisana se cayó del caballo en la antepista, el espacio donde los competidores realizan los ejercicios de preparación antes de ingresar a la pista principal.

A pesar del golpe y de la incertidumbre que generó el episodio, volvió a subirse y salió a competir. Lo que ocurrió después fue una de las mayores alegrías del viaje: consiguió el primer puesto de esa jornada.

El tercer día volvió a sumar puntos y terminó en el cuarto o quinto lugar. La combinación de los resultados de las tres fechas le permitió alcanzar el puntaje necesario para consagrarse campeona federal de su categoría y quedarse con la copa.

"Me sentí muy feliz y emocionada por participar de un concurso tan grande", contó Luisana sobre la posibilidad de representar a su zona. La alegría fue todavía mayor cuando supo que había conseguido el primer lugar.

La experiencia también le permitió conocer a participantes de otros puntos del país, observar cómo montaban sus caballos y llevarse nuevos aprendizajes. "Me pareció un concurso muy lindo y con muy buena organización", destacó sobre los días que pasó en Córdoba.

Aunque el viaje fue largo y agotador, la familia estuvo concentrada en cada jornada. Las mañanas comenzaban temprano para preparar a la yegua, darle de comer, realizar los masajes y recorrer la pista. Después pasaban buena parte del día en el club y regresaban al departamento para descansar y volver a empezar.

Luisana viajó acompañada por su papá, su mamá y su entrenador, Alejandro Figueroa. Al regresar a Neuquén, llevó la noticia de su consagración a la escuela, donde sus compañeros y docentes la felicitaron y le propusieron que llevara la copa para que todos pudieran verla.

Orgullo para la provincia

Para Donato, acompañar a su hija en este recorrido también se convirtió en una experiencia especial. Cuando Luisana comenzó a practicar equitación, él no tenía demasiado conocimiento sobre el mundo de los caballos. Con el tiempo, sin embargo, terminó involucrándose cada vez más y encontró en esa actividad un espacio que también disfruta.

Omar Novoa

"Los caballos me terminaron encantando a mi también", reconoció. Por eso, cuando Luisana consiguió la clasificación, decidieron hacer el esfuerzo de viajar desde Neuquén. La posibilidad de conocer una competencia de esas características ya representaba una oportunidad importante para su desarrollo deportivo. El campeonato, en cambio, fue una sorpresa que superó las expectativas.

"Fuimos a conocer y nos encontramos con esta sorpresa tan linda", expresó Donato. La emoción fue compartida con la mamá de Luisana, aunque también hubo nervios y preocupación, especialmente después de la caída de la segunda jornada.

El papá explicó que la equitación es una actividad que implica riesgos y que los familiares atraviesan cada competencia con cierta inquietud. Los chicos deben desenvolverse sobre caballos de gran tamaño y las caídas forman parte de las situaciones que pueden ocurrir durante la práctica.

La consagración de Luisana también se sumó a una buena participación de los representantes de la región. Según contó Donato, Neuquén tuvo tres campeones nacionales en diferentes categorías y un tercer puesto. Entre ellos Julia Poma Ramos y Mateo González, quienes también entrenan en Costa Nogal.

Omar Novoa

Ahora, Luisana continúa con sus entrenamientos y tiene por delante nuevas competencias. Entre sus próximos compromisos se encuentra un campeonato que se realizará en la región el 14 y 15 de noviembre, mientras que la posibilidad de participar del Nacional todavía está por definirse.

Por lo pronto, la joven amazona ya tiene un recuerdo que la acompañará durante mucho tiempo: a los 11 años, después de insistir para volver a montar cuando era apenas una niña, consiguió convertirse en campeona federal de equitación y llevar el nombre de Neuquén a lo más alto del podio.