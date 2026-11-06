Destituyeron y detuvieron a Santiago Peña en Paraguay: juró el nuevo presidente Pedro Alliana

El Senado aprobó por unanimidad la destitución del mandatario, investigado por presuntas irregularidades vinculadas al colapso de la entidad financiera.

Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay, era el vice de Peña.

El Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en el marco del juicio político impulsado por el escándalo financiero de Ueno Bank, cuyo cierre dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros. La decisión fue adoptada por unanimidad en el Senado, que declaró al mandatario culpable de mal desempeño de sus funciones.

Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay durante la misma noche y quedó al frente del Poder Ejecutivo .

La crisis política y financiera también tuvo consecuencias judiciales. El Ministerio Público ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) , Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank.

La Fiscalía ordenó detener a Santiago Peña

En el caso del exmandatario, la Fiscalía dispuso que cumpla la medida bajo arresto domiciliario hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, según informó el diario paraguayo Hoy.

Por su parte, Carvallo deberá permanecer detenido en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.

Las investigaciones buscan determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades financieras y el manejo de fondos públicos vinculados a Ueno Bank. Peña, que niega haber cometido irregularidades, quedó expuesto a las actuaciones judiciales tras perder su cargo y los fueros asociados a la posibilidad de convertirse en senador vitalicio.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay

La sucesión presidencial se concretó minutos después de la decisión del Senado. Alliana, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia, asumió el máximo cargo del Ejecutivo en medio de una crisis institucional que se profundizó tras el colapso de la entidad bancaria.

El proceso de juicio político había avanzado luego de que el Congreso decidiera continuar con el procedimiento pese a la renuncia que Peña había presentado el jueves. La salida del mandatario quedó atravesada por las denuncias relacionadas con el direccionamiento de fondos públicos hacia la entidad financiera.

La crisis de Ueno Bank

El colapso de Ueno Bank desató una crisis en el sistema financiero de Paraguay, que derivó en la renuncia del presidente de la Nación, Santiago Peña. La entidad bancaria con alrededor de 3 millones de clientes, había crecido exponencialmente y la crisis que atravesaba se conoció tras la intervención del Banco Central por problemas de solvencia.

La medida dejó sin acceso a sus cuentas y ahorros a todos sus clientes (más del 60% de la población adulta), incluyendo fondos de organismos públicos y de jubilados por un valor estimado en USD 380 millones. En este sentido, se abrió una investigación por presuntas conductas de lesión de confianza y otros ilícitos económicos. También se produjeron detenciones y se solicitaron medidas cautelares.

La auditoría reveló problemas patrimoniales, gastos mal contabilizados y el otorgamiento irregular de grandes créditos a empresas vinculadas con los propietarios de la entidad (el Grupo Vázquez / Grupo Bas), en algunos casos por encima de los límites legales y sin garantías suficientes para cubrir las deudas.

Mientras tanto, casi la mitad de la población de Paraguay se encuentra sin poder acceder a su dinero, por lo menos durante 15 días. La crisis y el enojo de la población se hizo sentir en las calles de Asunción, lo que llevó a la renuncia de Peña y reciente aprobación de juicio político.

El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión se comunicó el 3 de noviembre y significó, en la práctica, el cierre de sus operaciones.

Las sucursales dejaron de funcionar y quedaron suspendidos los servicios de la aplicación, las tarjetas, las transferencias y las operaciones bancarias.

El impacto alcanzó a unos 2,9 millones de clientes. De un día para el otro, los usuarios dejaron de poder retirar efectivo, pagar con sus tarjetas o transferir sus ahorros. Rápidamente las calles de Asunción fueron tomadas por ciudadanos reclamando su dinero.