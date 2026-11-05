Renuncia del presidente de Paraguay: Santiago Peña rompió el silencio en redes sociales

La tensión y la crisis política en Paraguay sigue escalando. Tras los incidentes y la suspensión de la sesión en el Senado, el presidente publicó en sus redes.

El renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este jueves que se presentará para ejercer su derecho a la defensa ante la continuidad del juicio político en su contra, tras el escándalo por el cierre del Ueno Bank.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario sostuvo: “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”.

Sin embargo, Peña remarcó que el proceso en su contra no debe interferir con la devolución del dinero a los ahorristas. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, afirmó.

Queridos compatriotas:Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República.Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley.Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas.Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra.Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas.Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas.Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

En su pronunciamiento, el jefe de Estado dirigiéndose al pueblo paraguayo reconoció las "horas de preocupación e incertidumbre" que atraviesa la nación y aseguró que encarará el proceso parlamentario con serenidad, aportando pruebas y respetando las instituciones republicanas. "Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", aseveró.

Colaboración con la Justicia y prioridad económica

Asimismo, el mandatario manifestó su compromiso de colaborar de forma plena con los organismos competentes para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. En ese sentido, prometió aportar toda la información que le sea requerida para esclarecer lo ocurrido tras la caída de la entidad financiera, enfatizando que la ciudadanía requiere respuestas concretas sin encubrimientos.

Por otro lado, insistió en que el conflicto institucional no debe convertirse en un obstáculo para resolver la situación patrimonial de las familias afectadas. Según expresó, la prioridad de su gestión fue impulsar los mecanismos legales para garantizar la devolución de los depósitos. "Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", remarcó sobre la urgencia del proceso.

Un llamado a la paz social y respeto institucional

Hacia el tramo final de su declaración, Peña hizo un llamado a la serenidad general, pidiendo preservar la calma mientras avanza el trámite en el Congreso paraguayo. Aseguró que el reclamo popular debe ser escuchado y atendido con respeto, transparencia e información clara por parte de las autoridades.

"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución", concluyó el mandatario en su mensaje a la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la verdad y con las familias paraguayas al cerrar su alocución.

Rumores de salida del país y disturbios en las calles

El debate dentro del recinto ya venía precedido por un ambiente enrarecido tras la denuncia de legisladores opositores sobre un presunto abandono del país por parte de Santiago Peña hacia la Argentina sin previo aviso ni autorización institucional al Congreso.

Desde la Secretaría General del Senado confirmaron que no ingresó ninguna nota formal de salida.

Tras confirmarse el levantamiento de la sesión por falta de quórum, los manifestantes concentrados en las afueras del Congreso reaccionaron con indignación. La jornada concluyó con serios incidentes, corridas y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional.

Por el momento, Santiago Peña permanece técnicamente en el ejercicio del cargo mientras los bloques parlamentarios intentan renegociar una nueva convocatoria para resolver el conflicto.