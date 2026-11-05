Los huevos revueltos no se deben comer con palta: cómo hay que acompañarlos, según los nutricionistas
Una especialista desaconsejó una de las prácticas más habituales. Las mejores formas de combinar los huevos y sus ventajas.
Fáciles, rápidos y versátiles, los huevos revueltos suelen ocupar un lugar central en la dieta cotidiana de muchas personas, tanto a la hora del desayuno como incluso en la cena. Sin embargo, muchas veces el error está en cómo se combinan. De hecho, recientemente, una nutricionista puso en duda una de las tendencias más populares: acompañarlos con palta.
Aunque la palta es un alimento saludable y rico en grasas insaturadas, combinarla con huevo puede resultar en una digestión más pesada o en un exceso calórico innecesario, especialmente si no se equilibran bien las porciones.
Por ello, la nutricionista Blanca Martín compartió en TikTok una manera diferente de preparar huevos revueltos: comerlos junto con arroz y una base de verduras.
Este cambio no solo mejora la digestibilidad del plato, sino que optimiza la calidad nutricional al incorporar carbohidratos complejos y una mayor variedad de micronutrientes.
Por qué acompañar los huevos revueltos con arroz y verduras
El principal motivo está en el equilibrio de macronutrientes. Al combinar huevo con palta, se suman dos fuentes importantes de grasas. Si bien son grasas saludables, pueden ralentizar la digestión y hacer que el plato sea más denso. En cambio, al añadir arroz y una base de verduras, se transforma el revuelto en un plato más completo y equilibrado con estas ventajas:
- Carbohidratos sostenibles: el arroz aporta energía de liberación lenta, ideal para mantener la saciedad durante más tiempo sin picos bruscos de glucosa.
- Fibra y micronutrientes: las verduras añaden volumen al plato sin sumar calorías excesivas, aportando fibra, vitaminas y minerales esenciales.
- Digestibilidad: al reducir la carga grasa en comparación con la palta, el sistema digestivo procesa la comida con mayor facilidad, evitando esa sensación de pesadez.
Cómo hacer una base de vegetales para acompañar a los huevos revueltos y al arroz
La propia nutricionista compartió desde la red social una receta para hacer una base de vegetales para sumar a los huevos revueltos y al arroz. En este caso, la preparación incluye lo siguiente:
- Brócoli y coliflor: cortados en pequeños ramilletes y triturados.
- Arvejas: se agrega un puñado para completar la mezcla.
- Cebolla y ajo: sirven para darle más sabor a la preparación.
- Perejil y pimienta: se utilizan para condimentar.
Al sumarse a los huevos revueltos y el arroz, se genera una combinación que no solo es nutricionalmente superior, sino que aporta texturas y sabores que elevan un plato sencillo a una comida de calidad.
El secreto de los huevos revueltos cremosos
Para que el huevo revuelto pase de ser una preparación seca y gomosa a una experiencia verdaderamente cremosa, el secreto está en la temperatura y el movimiento. Algunos de los tips para lograrlo son:
- Fuego bajo: los huevos nunca deben cocinarse a fuego fuerte. El calor tiene que ser suave y constante para que la proteína se coagule delicadamente sin secarse.
- Batido previo: batir los huevos en un bowl hasta que estén bien integrados antes de verterlos en la sartén.
- Movimiento constante: una vez en la sartén, no dejar de remover con una espátula de silicona, haciendo movimientos envolventes.
- Sacarlos a tiempo: retirar los huevos del fuego cuando todavía parezcan un poco húmedos o "babosos". El calor residual terminará de cocinarlos perfectamente en el plato sin que se resequen.
Por qué conviene sumar huevo a la dieta diaria
Ya sea hervido, revuelto, en omelettes o en diversas recetas, el huevo es una alternativa práctica para complementar una alimentación variada y equilibrada. Entre sus ventajas se encuentran:
- Ayuda a mantener la masa muscular: aporta proteínas de alto valor biológico, fundamentales para desarrollar y reparar los músculos y los tejidos del organismo.
- Genera sensación de saciedad: su contenido de proteínas contribuye a prolongar la sensación de estar satisfecho, lo que puede ayudar a controlar el apetito entre comidas.
- Favorece el funcionamiento cerebral: contiene colina, un nutriente necesario para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.
- Contribuye a la salud visual: aporta antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, asociados con el cuidado de los ojos.
- Aporta vitaminas y minerales esenciales: contiene vitaminas A, D, E y B12, además de minerales como hierro y selenio, importantes para distintas funciones del organismo.
Te puede interesar...
Leé más
Esta es la manera correcta de guardar los huevos y no es en la puerta de la heladera
Una empresa salió a buscar paseadores para perros robot: cuánto pagan por hora
Cuáles son los tres signos del zodíaco que serán más beneficiados en noviembre
Noticias relacionadas