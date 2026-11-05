Una especialista desaconsejó una de las prácticas más habituales. Las mejores formas de combinar los huevos y sus ventajas.

Los huevos revueltos no se deben comer con palta: cómo hay que acompañarlos, según los nutricionistas

Fáciles, rápidos y versátiles, los huevos revueltos suelen ocupar un lugar central en la dieta cotidiana de muchas personas, tanto a la hora del desayuno como incluso en la cena . Sin embargo, muchas veces el error está en cómo se combinan. De hecho, recientemente, una nutricionista puso en duda una de las tendencias más populares: acompañarlos con palta.

Aunque la palta es un alimento saludable y rico en grasas insaturadas, combinarla con huevo puede resultar en una digestión más pesada o en un exceso calórico innecesario , especialmente si no se equilibran bien las porciones.

Por ello, la nutricionista Blanca Martín compartió en TikTok una manera diferente de preparar huevos revueltos: comerlos junto con arroz y una base de verduras .

Este cambio no solo mejora la digestibilidad del plato, sino que optimiza la calidad nutricional al incorporar carbohidratos complejos y una mayor variedad de micronutrientes.

Por qué acompañar los huevos revueltos con arroz y verduras

El principal motivo está en el equilibrio de macronutrientes. Al combinar huevo con palta, se suman dos fuentes importantes de grasas. Si bien son grasas saludables, pueden ralentizar la digestión y hacer que el plato sea más denso. En cambio, al añadir arroz y una base de verduras, se transforma el revuelto en un plato más completo y equilibrado con estas ventajas:

Carbohidratos sostenibles: el arroz aporta energía de liberación lenta, ideal para mantener la saciedad durante más tiempo sin picos bruscos de glucosa.

el arroz aporta energía de liberación lenta, ideal para mantener la saciedad durante más tiempo sin picos bruscos de glucosa. Fibra y micronutrientes : las verduras añaden volumen al plato sin sumar calorías excesivas, aportando fibra, vitaminas y minerales esenciales.

: las verduras añaden volumen al plato sin sumar calorías excesivas, aportando fibra, vitaminas y minerales esenciales. Digestibilidad: al reducir la carga grasa en comparación con la palta, el sistema digestivo procesa la comida con mayor facilidad, evitando esa sensación de pesadez.

Cómo hacer una base de vegetales para acompañar a los huevos revueltos y al arroz

La propia nutricionista compartió desde la red social una receta para hacer una base de vegetales para sumar a los huevos revueltos y al arroz. En este caso, la preparación incluye lo siguiente:

Brócoli y coliflor : cortados en pequeños ramilletes y triturados.

: cortados en pequeños ramilletes y triturados. Arvejas : se agrega un puñado para completar la mezcla.

: se agrega un puñado para completar la mezcla. Cebolla y ajo : sirven para darle más sabor a la preparación.

: sirven para darle más sabor a la preparación. Perejil y pimienta: se utilizan para condimentar.

Al sumarse a los huevos revueltos y el arroz, se genera una combinación que no solo es nutricionalmente superior, sino que aporta texturas y sabores que elevan un plato sencillo a una comida de calidad.

La mejor forma de acompañar a los huevos es con vegetales y arroz.

El secreto de los huevos revueltos cremosos

Para que el huevo revuelto pase de ser una preparación seca y gomosa a una experiencia verdaderamente cremosa, el secreto está en la temperatura y el movimiento. Algunos de los tips para lograrlo son:

Fuego bajo : los huevos nunca deben cocinarse a fuego fuerte. El calor tiene que ser suave y constante para que la proteína se coagule delicadamente sin secarse.

: los huevos nunca deben cocinarse a fuego fuerte. El calor tiene que ser suave y constante para que la proteína se coagule delicadamente sin secarse. Batido previo : batir los huevos en un bowl hasta que estén bien integrados antes de verterlos en la sartén.

: batir los huevos en un bowl hasta que estén bien integrados antes de verterlos en la sartén. Movimiento constante : una vez en la sartén, no dejar de remover con una espátula de silicona, haciendo movimientos envolventes.

: una vez en la sartén, no dejar de remover con una espátula de silicona, haciendo movimientos envolventes. Sacarlos a tiempo: retirar los huevos del fuego cuando todavía parezcan un poco húmedos o "babosos". El calor residual terminará de cocinarlos perfectamente en el plato sin que se resequen.

Por qué conviene sumar huevo a la dieta diaria

Ya sea hervido, revuelto, en omelettes o en diversas recetas, el huevo es una alternativa práctica para complementar una alimentación variada y equilibrada. Entre sus ventajas se encuentran: