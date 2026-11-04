La muerte del soldado Pablo Córdoba: definieron fecha de nueva audiencia y hay una gran expectativa

Se resolverá la situación de Braian Jara, quien enfrenta una acusación por falso testimonio. El Ministerio Público Fiscal y la defensa anticiparon su intención de concretar un juicio abreviado.

Tanto la hermana como la mamá de Pablo Córdoba son querellantes y siguen de cerca los avances en la investigación que lleva adelante la justicia federal.

Luego de la novedad adelantada por este diario en relación a la incorporación de Natalia Uribe como querellante en la causa penal que tiene como protagonista a Braian Abel Jara por el delito de presunto falso testimonio , la justicia federal avanzó con la programación de la audiencia donde se analizará su situación.

El proceso que involucra a Jara está ligado directamente a la investigación por la muerte del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba en la Guarnición Militar de la ciudad de Zapala. Las definiciones que surjan tras el juzgamiento de Jara servirán para sumar elementos a la causa que tiene bajo la lupa a jefes militares.

Más allá de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa oficial anticiparon su intención de avanzar a un juicio abreviado, deberá aguardarse la posición que adoptarán las querellantes Uribe y la hermana de Pablo, Daiana Estefanía Córdoba.

Apenas se enteró de su incorporación a la querella, Uribe se expresó en forma pública a través de su espacio en la red social Facebook y especificó que “no buscamos protagonismo ni venganza. Buscamos verdad. Nos duele que mientras nosotros seguimos intentando reconstruir qué pasó con Pablo, haya quienes crean que un acuerdo judicial puede ser suficiente para cerrar una historia que todavía tiene tantas preguntas pendientes”.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

Y agregó, de forma contundente: “No se trata solamente de un expediente, de una declaración o de una posible condena. Se trata de la vida de mi hijo, de su memoria y del derecho que tenemos como familia a saber qué pasó. Un mes más sin abrazarte amado hijo Pablo. Pero sigo acá, reclamando, resistiendo y defendiendo tu memoria. No voy a permitir que el tiempo convierta la verdad en olvido”.

"Él es un encubridor"

Uribe cuenta con el acompañamiento del Defensor Público de Víctimas de la Provincia del Neuquén, Pedro Pugliese, quien ante el juez del Tribunal Oral Federal aclaró que su constitución como querellante no interfiere en su condición de testigo y anticipó que, si se realiza un debate oral, será convocada a declarar.

La mamá de Córdoba mostró sus discrepancias en relación a la imputación que recayó en Jara y, en su momento, afirmó que “voy a seguir sosteniendo que por más que ahora lo indaguen por falso testimonio, él es un encubridor porque filmó a mi hijo en agonía, compartió ese video con su familia y después borraron esa evidencia y era un video que podía darle mucha claridad a este caso”.

La mamá del soldado Pablo Córdoba, Natalia Uribe, se mostró conforme por su incorporación como querellante.

Todos estos puntos que la querella quiere que se esclarezcan siembran un interrogante en el acuerdo que presentarán el MPF y la defensa pública. En las últimas horas, trascendió que la Oficina Judicial programó la audiencia para el próximo 17 de noviembre, a las 10. Como lo solicitó el juez Pablo Antonio Matkovic, se desarrollará en Zapala y será presencial.

Un procedimiento abreviado con interrogantes

En la audiencia ya programada, la parte acusadora estará integrada por los representantes del MPF y la querella, conformada por Córdoba y Uribe. Mientras tanto, Jara estará acompañado por su defensor oficial.

De esta forma, se abre el interrogante sobre si el procedimiento abreviado será homologado o surgirá alguna opinión contraria en el marco de la audiencia.