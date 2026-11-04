Buscan una Toyota Hilux que chocó un auto estacionado, lo hizo girar y escapó frente al Shopping del Oeste

El impacto ocurrió a las 2.16 de la madrugada del martes sobre calle Doctor Ramón, casi Godoy. Los damnificados difundieron la búsqueda de información.

La calle estaba prácticamente desierta y no parecía haber movimiento a la madrugada. Pero a las 2.16 del martes, una camioneta Toyota Hilux apareció a toda velocidad y protagonizó un violento choqu e que quedó registrado por una cámara de seguridad. Después del impacto, el conductor no dio aviso ni dejó sus datos: aceleró y escapó.

El episodio ocurrió sobre calle Doctor Ramón, casi en la intersección con Godoy, frente al Shopping del Oeste. Ahora, los damnificados difundieron las imágenes del siniestro y buscan identificar al vehículo involucrado: una Toyota Hilux de color gris oscuro o negro.

En el video, captado desde una cámara ubicada en el patio de una vivienda, se observa primero una escena tranquila. En el garaje hay otra camioneta y, sobre la calle, permanece estacionado el auto de las víctimas. De pronto, desde el margen izquierdo de la grabación aparece una Hilux que avanza a gran velocidad.

La camioneta impacta de lleno contra el auto estacionado. La fuerza del golpe lo hace girar y lo desplaza hasta dejarlo sobre la vereda. Lejos de detenerse, el conductor continúa su marcha y desaparece de la escena.

La búsqueda de la Toyota Hilux que escapó

Tras el choque, los damnificados publicaron el video en redes sociales para pedir colaboración a los vecinos y a quienes hayan circulado por la zona durante la madrugada.

"Se necesita información de Toyota Hilux gris oscuro o negra. Nos chocó anoche, martes, a las 2.16, en la calle Doctor Ramón casi Godoy, frente al Shopping del Oeste, y se dio a la fuga. Agradecemos información o videos", difundieron junto con el registro de la cámara.

El objetivo es reunir datos que permitan identificar la camioneta y a la persona que conducía al momento del impacto. También solicitaron que quienes tengan cámaras de seguridad orientadas hacia Doctor Ramón o las calles cercanas revisen las grabaciones correspondientes a ese horario.

Por ahora, la búsqueda se concentra en encontrar la Toyota Hilux que quedó registrada en las imágenes y reconstruir su recorrido después del choque para dar con los responsables. El número de teléfono que difundieron es: 2995091431.

Robaron una camioneta y una cámara registró la fuga por Ruta 7 hacia Neuquén

Otro episodio en el que estuvo involucrada una camioneta fue durante el sábado 31 de octubre en Centenario. Tras conocerse que fue robada, comenzó la búsqueda para intentar reconstruir el recorrido que hicieron los autores y establecer dónde se encuentran actualmente. Uno de los datos que podría resultar clave para la investigación es una cámara de seguridad.

Se trata de una camioneta Renault Duster Oroch blanca, dominio AB 690 BP. El robo ocurrió en la intersección de las calles Honduras y Padre Jacinto Stábile, en inmediaciones de la segunda rotonda de Centenario, a las 8:50 de la mañana, según la orden de secuestro difundida por la Policía.

Según precisó Centenario Digital, gracias al registro de la cámara de seguridad, los investigadores encontraron que los delincuentes circularon en dirección a Neuquén, porque el paso de la Duster Oroch fue captado por la Ruta 7.

Sospechan de un robo con inhibidores de señal

En paralelo, surgió la sospecha de que para concretar el robo podrían haber utilizado inhibidores de señal, un mecanismo que permite bloquear el cierre centralizado e impedir que el propietario advierta que el vehículo quedó sin protección. Sin embargo, esa modalidad todavía debía ser establecida en el marco de la investigación.

En tanto, el Centro de Monitoreo Urbano difundió una placa con los datos del rodado y el pedido de ubicación y secuestro para alertar sobre su posible circulación.

Por el hecho intervienen efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y personal del Departamento Sustracción Automotores, que trabajan para reunir información que permita localizar la camioneta e identificar a quienes participaron del robo.