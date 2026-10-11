Se bajaron de un Hyundai para robar una Hilux a plena luz del día: el curioso método que falló

Al menos tres delincuentes en un Hyundai merodearon desde temprano en Sayhueque. Uno abrió la Hilux sin que sonara la alarma, pero no logró llevársela.

Un domingo tranquilo en el barrio Sayhueque de Centenario estuvo a punto de terminar con una camioneta menos. Al menos tres delincuentes intentaron robar una Toyota Hilux que estaba estacionada en la esquina de Leopoldo Lugones y Suyai.

El método llamó la atención de los vecinos: no rompieron vidrios ni forzaron la puerta a la vista de todos. Llegaron en otro auto, se bajaron a caminar y esperaron el momento.

Según informó el portal Centenario Digital, los sospechosos llegaron en un Hyundai i30 durante la mañana de este domingo. Dos de ellos bajaron del vehículo y empezaron a recorrer la cuadra a pie. Todo indica que buscaban pasar desapercibidos y confundirse con cualquier vecino que salía a caminar en pleno fin de semana largo.

La secuencia fue muy breve porque pocos minutos después, uno de ellos, vestido con ropa oscura y anteojos de sol, se acercó a la camioneta y trabajó sobre ella con destornilladores.

Robo en Centenario: un Hyundai que daba vueltas desde temprano

El detalle que más intriga es que la alarma nunca se activó. Se presume que llevaban inhibidores, ya que la alarma no sonó ni siquiera cuando el hombre consiguió abrir la puerta y meterse en la cabina.

Sin embargo, el plan se cayó en el último paso. El sujeto no pudo hacer arrancar el motor y finalmente escapó. La maniobra quedó registrada en un video que circuló entre los vecinos y fue difundido por el medio local.

Los vecinos del Sayhueque aportaron un dato fundamental. Advirtieron que el Hyundai venía circulando por la zona desde las primeras horas, aunque después no supieron hacia dónde se fugó. Ese merodeo previo sugiere que la Hilux pudo haber sido elegida de antemano y que el grupo estudió el lugar antes de actuar.

Las Hilux, siempre en la mira

El episodio no es aislado. La Toyota Hilux es desde hace años una de las camionetas más buscadas por los ladrones en Centenario, y los antecedentes muestran métodos variados.

A comienzos de 2025 la ciudad vivió una seguidilla de robos de este modelo. Un vecino denunció el robo de su Hilux blanca en la zona de calle Colón, en el barrio Sarmiento I, y ofreció una recompensa para recuperarla.

Casi al mismo tiempo, otro vecino fue asaltado con un cuchillo y le sacaron su Hilux blanca un sábado 8 de febrero por la mañana, cerca de un salón de fiestas de la segunda meseta, en Hugo Chávez y Santa Fe. Días después, la Policía recuperó dos Hilux robadas en esos días: una en un taller mecánico de Centenario y otra en Cipolletti.

El método de usar un vehículo para llegar hasta otro tampoco es nuevo. En septiembre de 2022, un hombre de 49 años dejó su Hilux en el estacionamiento de un supermercado de Centenario y, por un descuido, olvidó las llaves adentro. Las cámaras mostraron que el autor llegó en otra Hilux, de color rojo, y se llevó la camioneta. El sospechoso, que además tenía un pedido de captura vigente, fue demorado.

Hubo también golpes dirigidos al contenido de las camionetas. En la estación YPF de la primera rotonda, sobre la Ruta 7, las cámaras de un hotel cercano registraron a un hombre que bajó de un Citroën blanco con vidrios polarizados y sacó una mochila con armas de una Hilux estacionada.

El silencio como advertencia

Lo ocurrido en el Sayhueque deja una señal de alerta para los dueños de camionetas: una alarma que no suena no siempre garantiza que el vehículo esté a salvo.

Por ahora, el intento terminó sin daños mayores, pero los vecinos piden más presencia policial en una zona donde un auto pudo dar vueltas durante horas sin que nadie lo controlara.