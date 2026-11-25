El juez Ignacio Pombo avaló el pedido del fiscal Gastón Ávila para mantener la medida hasta febrero de 2027 mientras el TSJ resuelve sobre el juicio.

Un juez de garantías prorrogó por tres meses la prisión domiciliaria que cumple Jorge Octavio Linco , declarado culpable en mayo de 2026 por el femicidio de Corina Mabel Mena y por las lesiones graves provocadas a un hombre en Junín de los Andes .

La resolución se tomó este miércoles a pedido del fiscal jefe Gastón Ávila , con el objetivo de resguardar el proceso mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) analiza los planteos vinculados a la anulación del juicio.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó extender la cautelar hasta el 25 de febrero de 2027 en la misma vivienda de San Martín de los Andes donde el imputado viene transitando la medida. A su vez, Ávila se opuso a un pedido de la defensa para mudar a Linco a un domicilio en Piedra del Águila , argumentando que aún no se constató si es factible utilizar allí una tobillera electrónica.

En este sentido, el juez de Garantías Ignacio Pombo, a cargo de la audiencia, aceptó lo planteado por la fiscalía y dispuso que la prisión domiciliaria continúe durante los próximos tres meses bajo control con tobillera electrónica y consigna policial permanente.

Claudio Espinoza

El recorrido judicial del caso

En mayo de 2026, un juicio por jurados conducido por el juez técnico Juan Pablo Balderrama había declarado culpable a Linco por el femicidio de Corina Mabel Mena y por las lesiones graves causadas a un hombre que se encontraba con la víctima.

Durante el desarrollo del juicio, la fiscalía había presentado testimonios de familiares, amistades y profesionales que intervinieron en el caso, además de pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas, registros fílmicos y el testimonio de M.D.G.T., quien sobrevivió al ataque.

Sin embargo, el Tribunal de Impugnación revisó posteriormente ese fallo, anuló el debate y ordenó realizar un nuevo juicio. Esa decisión aún no está firme, ya que tanto la fiscalía y la querella como la defensa interpusieron impugnaciones extraordinarias que permanecen a la espera de una definición del Tribunal Superior de Justicia.

Los magistrados hicieron lugar a la impugnación presentada por la defensa de Linco fundamentada en que hubo varias lesiones al debido proceso, observando que existieron dos veredictos contradictorios y defectuosos.

Jorge Linco será juzgado por femicidio por un jurado popular, ya que pertenece a la comunidad Zuñiga.

El eje de la discusión estuvo en lo ocurrido durante la última jornada del primer juicio por jurados, que se llevó a cabo el 6 de septiembre de este año. El primer veredicto leído por el presidente del jurado contenía respuestas contradictorias porque al mismo tiempo declaraba a Linco: culpable por el homicidio agravado por el vínculo, por 12 votos; culpable por el agravante de violencia de género, por 9 votos, y "no culpable por imputabilidad" por 12 votos.

La acusación por el hecho

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el ataque ocurrió el 7 de junio de 2025, cerca de las 6.40, en una casa del barrio Los Pobladores de Junín de los Andes. Tras una discusión, Linco agredió con un cuchillo a un hombre y le ocasionó una herida en el abdomen. Luego, cuando Corina Mabel Mena intervino para reprocharle lo sucedido, el imputado le asestó una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le provocó la muerte.