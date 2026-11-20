Romina González, de 35 años, fue encontrada sin vida con varias puñaladas en el baño de un local en pleno centro cordobés.

La víctima fue encontrada sin vida en el baño del bar.

Un violento episodio ocurrió este jueves por la noche en un bar de La Cañada, Córdoba . Una mujer fue asesinada a puñaladas y su pareja también fue encontrado con lesiones. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio .

La víctima, identificada como Romina González de 35 años, fue encontrada con varias puñaladas en el baño del lugar junto al principal sospechoso, su pareja y compañero de trabajo, Gabriel Pedraza de 38.

El hecho ocurrió en el bar Morrison , ubicado en Marcelo T. de Alvear 378, casi esquina bulevar San Juan, alrededor de las 21 horas. Según medios locales, el crimen fue descuierto por otra trabajadora quien escuchó gritos y, al encontrarse con la escena del crimen, dio aviso inmediato a los presentes y a los servicios de emergencias.

Una de las hipótesis que forma parte de la investigación señala que el hombre habría intentado quitarse la vida, ya que también se encontraba con lesiones de arma blanca. Pedraza fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La víctima y el presunto femicida eran pareja

Sol, una comerciante de la zona, en diálogo con El DoceTV dijo que "A Romina la conocía, había sido cliente mía, yo soy comerciante" y confirmó que con Pedraza "eran pareja" y señaló que, al parecer, se habían conocido en el bar.

Asimismo, medios locales revelaron que era una relación sentimental con antecedentes de conflicto.

Qué se sabe sobre el posible femicidio

Los primeros datos de la investigación indicaron que el ataque ocurrió en el sector del baño y fue descubierto por otra trabajadora del bar.

Los cuerpos presentaban varias heridas punzocortantes. La mujer recibió atención médica en ese mismo instante, por personal del servicio de emergencias 107, pero ya había fallecido.

Luego del crimen, Pedraza habría intentado quitarse la vida utilizando un arma blanca. Otras personas intervinieron y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital de Urgencias donde permanece internado en estado reservado.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y reconstruir la secuencia previa al asesinato. El arma blanca no fue encontrada por el momento.

Llevó a sus hijas a la escuela, nunca volvió a buscarlas y la encontraron muerta: las pistas que delataron al asesino

Un brutal crimen ocurrió los primeros días de noviembre. Una mujer de 30 años, que era intensamente buscada, fue encontrada sin vida en un terreno lindero a su vivienda. Su expareja fue detenido y el caso se investiga como femicidio.

Estefanía Monzón fue vista por última vez cuando llevó a sus tres hijas a la escuela del barrio, pero nunca regresó a buscarlas. La ausencia de la mujer llamó la atención de las autoridades del establecimiento, quienes alertaron la situación y se inició una búsqueda que finalizó este miércoles.

Su cuerpo apareció en una terreno lindero de su vivienda "tapado con cosas", ubicado en la zona de Ruta 7 y Obligado, en el barrio Los Perales en General Rodríguez, Buenos Aires.

El hallazgo se produjo luego de una serie de rastrillajes realizados por las autoridades con perros entrenados. La investigación se había iniciado después de que la madre de Estefanía denunciara su desaparición.