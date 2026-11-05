Llevó a sus hijas a la escuela, nunca volvió a buscarlas y la encontraron muerta: las pistas que delataron al asesino

Estefanía tenía 30 años y tres hijas menores. El hallazgo de su cuerpo se produjo luego de una serie de rastrillajes realizados con perros entrenados.

Una mujer de 30 años que era intensamente buscada desde el lunes por la tarde, fue encontrada sin vida este miércoles en un terreno lindero a su vivienda. Su expareja fue detenido y el caso se investiga como femicidio .

Estefanía Monzón fue vista por última vez el lunes, cuando llevó a sus tres hijas a la escuela del barrio, pero nunca regresó a buscarlas. La ausencia de la mujer llamó la atención de las autoridades del establecimiento, quienes alertaron la situación y se inició una búsqueda que finalizó este miércoles.

Su cuerpo apareció en una terreno lindero de su vivienda "tapado con cosas ", ubicado en la zona de Ruta 7 y Obligado, en el barrio Los Perales en General Rodríguez, Buenos Aires.

El hallazgo se produjo luego de una serie de rastrillajes realizados por las autoridades con perros entrenados. La investigación se había iniciado después de que la madre de Estefanía denunciara su desaparición.

Su expareja fue detenido por el crimen

Fuentes policiales confirmaron que por el hecho fue detenido su pareja, Iván Lencina, imputado por homicidio agravado por el vínculo.

En el marco de la investigación del caso, personal judicial y policial ingresaba al inmueble para realizar un allanamiento. Según precisaron desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, las pertenencias de Monzón -su bicicleta, su cartera, sus auriculares y su billetera- permanecían en la casa y solo faltaba su teléfono celular.

Eso indicaba que había regresado al domicilio tras dejar a sus hijas de 6, 11 y 13 años en el colegio. En la vivienda, la Policía Científica Departamental realizó una pericia con luces forenses y detectó manchas hemáticas en distintos sectores de la vivienda y en diversos elementos probatorios.

El mismo día en que se inició la investigación, Lencina fue trasladado a la Delegación Departamental de Investigaciones, donde se confirmó que presentaba lesiones en el puño, nudillos y el antebrazo que indicaban que había agredido físicamente a otra persona, como así también que esa persona intentó defenderse.

La fiscal Alejandra Rodríguez, de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, ordenó la realización de la autopsia para confirmar la mecánica del femicidio.

"Era malo con mamá"

Durante la investigación, las hijas de Estefanía fueron entrevistadas en Cámara Gesell por especialistas judiciales. Según reveló Primer Plano Online, las menores hablaron de las situaciones de violencia que habría sufrido su mamá. "Era malo con mamá", habrían alertado.

Al mismo tiempo María José, una amiga de la víctima, aseguró que había presenciado episodios de violencia y que había visto moretones en los brazos de Estefanía. Al mismo medio, confirmó que la víctima estaba separada y convivían hace poco más de un año.

Pese a la ruptura sentimental, el hombre seguía habitando la misma casa porque no tenía dónde ir. "Yo fui testigo de episodios de violencia que ella sufrió. Le vi moretones en los brazos y ella me contaba del hostigamiento que terminó con la pareja", indicó la amiga de Estefanía. Por eso estaba convencida de que algo malo había pasado.