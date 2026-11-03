Bárbara, Débora, Daniela y Tatiana fueron asfixiadas o encontradas con heridas cortantes en los departamentos donde pactaban los encuentros.

Trabajadoras sexuales realizan un paro nacional tras una ola de crímenes y la investigación de un femicida serial.

En el mes de octubre los casos de femicidios aumentaron considerablemente. Entre las alarmantes cifras, se conoció que cuatro de las víctimas eran trabajadoras sexuales de alrededor de 30 años, asesinadas por hombres que contrataron sus servicios. Frente a esta situación el sindicato que las respalda lanzó un paro nacional .

Este martes la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina ( AMMAR ) realizan una medida de fuerza con el objetivo de poner en agenda la falta de reconocimiento de la actividad como trabajo y las dificultades para acceder a empleos formales exponen a las trabajadoras a situaciones de mayor vulnerabilidad.

Bárbara Aragón, Débora Bordó, Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández fueron asfixiadas o encontradas con heridas cortantes en los departamentos donde pactaban los encuentros.

En diálogo con El Destape, Georgina Orellano, secretaria general del sindicato, indicó que las víctimas tenían poca experiencia en el contacto directo con clientes y que, según los testimonios de sus compañeras, generalmente no concurrían a domicilios particulares.

“No queremos que se naturalice que una trabajadora sexual pueda salir a trabajar y no regresar a su casa. Somos mujeres, madres, hijas, compañeras y trabajadoras. Nuestras vidas tienen el mismo valor que las de cualquier otra mujer", expresó a La Nueva Mañana Blanca Mendoza, secretaria General de la seccional Ammar Córdoba.

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"Ni una trabajadora sexual menos"

"Ejercemos un trabajo que no está reconocido, que está estigmatizado socialmente y que encima está criminalizado", explicó Orellano al diario El País. El trabajo sexual en el país, ejercido de manera autónoma y voluntaria por personas adultas, no constituye un delito. Pero aún así, las trabajadoras regularmente denuncian irregularidades o abuso policial.

"En Rosario logramos sacar a la policía de encima nuestro, que nos coimeaba para seguir trabajando porque yo nunca arreglé con la policía, por eso iba presa. Pero tenemos otras provincias y incluso Capital donde todavía las compañeras tienen artículos, tienen ordenanzas, que todavía siguen detenidas, violentadas y les roban el dinero y todo eso", explicó Miryam, integrante del sindicato que acompaña a las trabajadoras.

Con la consigna "Ni Una Trabajadora Sexual Menos", la jornada contempla acciones de visibilización en diferentes puntos del país, intervenciones públicas, actividades territoriales y expresiones de acompañamiento a las familias de las víctimas. En redes sociales, se indicó la propuesta de cambiar la foto de perfil en WhatsApp, Instagram y otras plaforma por la imagen de un zapato.

Cuatro femicidios de trabajadoras en un mes

El primer caso que se conoció y conmocionó al sector fue la muerte de Bárbara Camila Aragón, de 26 años, fue encontrada muerta en una pensión de la ciudad de Rosario, donde había llegado desde una localidad cercana para encontrarse con un cliente.

Por el hecho permanece detenido Eliel Schiffo, de 37 años, un expolicía exonerado e imputado por abuso sexual y feminicidio.

En Córdoba, Daniela del Milagro Villalba, de 29 años, fue asesinada en el departamento donde vivía y también recibía clientes. Su cuerpo fue hallado sobre una cama y la investigación apunta a Renato Iván Tabella, un cordobés de 28 años detenido días después en Buenos Aires.

El mismo hombre aparece como principal acusado por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, encontrada muerta en un departamento de Retiro, en Buenos Aires, que compartía con otra trabajadora sexual.

A esa lista se suma el caso de Paola Vallejos, una rosarina de 36 años que encontraron sin vida el 8 de octubre en una posada de Costa Azul, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires.

Aunque la investigación comenzó bajo la hipótesis de un posible suicidio, la familia sostiene que fue asesinada y la Justicia ordenó nuevas pericias ante las dudas surgidas durante la investigación. Hasta el momento no trascendieron detenidos ni sospechosos identificados públicamente.

La cobertura mediática de los femicidios

La secretaria general de AMMAR se refirió a tratamiento mediático de los casos. En ese sentido, cuestionó que la cobertura se concentre en el perfil del acusado y en la posibilidad de que se trate de un asesino serial.

Georgina Orellano, de Ammar, ayer junto a sus referentes en la ciudad.

"Hoy en la televisión están hablando del estereotipo del supuesto asesino serial, de cómo era, cómo vivía, leen mensajes que escribía en Facebook en 2014 como si estuvieran siguiendo una pista", expresó.

Asimismo, cuestionó la romantización del trabajo sexual en plataformas digitales. Según su perspectiva, los medios contribuyeron a instalar la idea de que publicar fotografías o producir contenido sexual permite obtener dinero rápidamente y mejorar la situación económica. "Eso no es real", advirtió.