Los jubilados ya pueden usar el DNI para viajar gratis en el subte: cómo acceder muy fácil, paso a paso

Los jubilados ya pueden usar el DNI para viajar gratis en el subte: cómo acceder, paso a paso

Los jubilados , pensionados y retirados que viven en la Ciudad de Buenos Aires podrán viajar de forma gratuita en el subte apoyando directamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) sobre el molinete habilitado, sin la necesidad de utilizar la tarjeta SUBE o cualquier otro método de pago. El beneficio ya entró en vigencia a partir del lunes 2 de noviembre.

Esta ayuda forma parte del proceso de modernización de los servicios de transporte público de la Ciudad y busca facilitar el acceso a los beneficios vigentes para personas mayores. La incorporación del DNI como medio de validación permitirá simplificar el uso cotidiano del beneficio y ofrecer una alternativa más accesible para quienes utilizan el subte , sin depender de una tarjeta o aplicación específica.

El beneficio está destinado a adultos mayores que vivan en la Ciudad y tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo . Alcanza a jubilados; pensionados; retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

El nuevo sistema ya entró en vigencia.

Esta modalidad está disponible tanto quienes realicen el trámite por primera vez como quienes ya cuenten con el beneficio vigente mediante otros medios, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp. En esos casos, pueden gestionar el cambio para empezar a ingresar con el documento. No es necesario volver a solicitar el beneficio desde cero, pero sí completar el procedimiento para asociar el DNI.

Por otro lado, según precisaron desde el Gobierno porteño al diario La Nación, el sistema funciona únicamente con el DNI físico. Por el momento, no es posible utilizar la versión digital del documento para validar el ingreso al subte.

Cómo tramitar el beneficio: las dos alternativas

La gestión puede realizarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad, en la sección del Programa Movilidad Porteña (haciendo clic en este enlace), ingresando con usuario y contraseña de miBA. También se puede hacer en forma presencial y sin turno previo en las oficinas de atención a jubilados de las respectivas sedes comunales. En ambos casos es totalmente gratuito.

Para completar la solicitud, será necesario informar datos personales básicos -nombre, dirección, CUIL y teléfono, entre otros- y adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad y del último recibo de haberes. El vecino deberá declarar, además, que no recibe otros ingresos de ninguna naturaleza, aparte de los haberes previsionales que informa.

Quienes ya tienen el pase activo mediante SUBE, Buepp o débito y quieren usar el DNI, deben completar el formulario para cambiar el medio de acceso y aceptar la declaración jurada de autorización de verificación de datos.

Antes de viajar, es importante esperar la confirmación del alta. Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios recibirán una notificación por WhatsApp en las siguientes 24 horas. A partir de ese momento, podrán utilizar su DNI en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de subte para acceder al servicio gratuito.

El mensaje de Jorge Macri tras el beneficio para los jubilados

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la nueva medida a través de sus redes sociales. “Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan”, afirmó a través de su cuenta X (exTwitter).

“Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país”, cerró.