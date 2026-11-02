Acusaron a una mujer por trabajar como bioquímica con una matrícula falsa en dos laboratorios

Una mujer fue acusada por ejercer como bioquímica sin contar con un título habilitante ni matrícula provincial. Según la investigación, habría trabajado durante más de dos años en dos laboratorios y utilizado una matrícula falsa para presentarse como profesional y acceder a esos puestos laborales.

La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal Paula González , quien detalló que la mujer, identificada por sus iniciales R. V. R. A., habría desarrollado actividades propias de una bioquímica en dos establecimientos de salud de la ciudad.

De acuerdo con la acusación, el primer período de actividad se extendió desde el 6 de septiembre de 2022 hasta el 6 de noviembre de 2024. Durante ese tiempo, habría trabajado en el laboratorio de una clínica pediátrica.

Posteriormente, entre el 23 de diciembre de 2024 y el 17 de enero de 2025, habría prestado servicios en el laboratorio de una cooperativa de salud. Para desempeñarse en ambos lugares, la mujer habría presentado documentación que acreditaba una matrícula profesional que, según la Fiscalía, era apócrifa.

Cómo se descubrió que la matrícula era falsa

El caso salió a la luz el 17 de enero de 2025, cuando personal del área de Fiscalización Sanitaria, dependiente de la Subsecretaría de Salud de la provincia, realizó una inspección en uno de los laboratorios. Durante el procedimiento, los inspectores encontraron a la mujer realizando tareas correspondientes a una profesional de la bioquímica.

Al solicitarle los datos de su matrícula y verificar el número que había proporcionado, comprobaron que no correspondía a una persona habilitada para ejercer esa profesión. A partir de ese hallazgo se inició una investigación para determinar cómo había conseguido desempeñarse en los establecimientos sanitarios y qué documentación había utilizado para acreditar sus supuestos antecedentes profesionales.

Según explicó la fiscal González durante la audiencia, entre los elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal se encuentra una denuncia presentada por la Subsecretaría de Salud, el acta de inspección realizada por los agentes sanitarios y las entrevistas a integrantes del área de Fiscalización Sanitaria.

También se incorporó documentación que la mujer habría presentado para conseguir ambos empleos. Entre esos papeles figura una copia de la matrícula profesional que, de acuerdo con la investigación, sería falsa.

Qué cargos enfrenta y cómo continuará la causa

La calificación legal provisoria que la Fiscalía le atribuyó es usurpación de títulos, en concurso ideal con ejercicio ilegal de la medicina, en calidad de autora. La acusación se encuadra en los artículos 247 y 208, inciso 1, del Código Penal.

Luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, el juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación preliminar preparatoria por un plazo de cuatro meses. Ese período permitirá avanzar con las medidas necesarias para profundizar la investigación, reunir nuevas evidencias y determinar las circunstancias en las que la mujer habría ejercido la actividad profesional sin contar con las habilitaciones correspondientes.

Durante la audiencia, la fiscal no solicitó medidas de coerción, por lo que la imputada continuará el proceso en libertad. La investigación buscará establecer las responsabilidades penales de la mujer por los hechos atribuidos, que comprenden dos períodos de trabajo en laboratorios de establecimientos de salud y la presunta utilización de una matrícula profesional apócrifa para ejercer como bioquímica.