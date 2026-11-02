Elecciones en la CTA en Neuquén: dónde votan los estatales y por qué hay polémica con las mesas

Unidad gremial contra Multicolor: se elige este martes quién conduce la CTA neuquina hasta 2030. Denuncias por mesas saturadas y un padrón bajo la lupa.

La CTA v aa elecciones en todo el país y hay dos listas en Neuquén.

Los afiliados a la CTA de los Trabajadores de Neuquén irán este martes a las urnas para elegir a las autoridades nacionales, provinciales y regionales de la central para el período 2026-2030. La votación se hará de 8 a 17 en 118 mesas distribuidas en toda la provincia, en una elección que llega con dos listas enfrentadas y con denuncias de irregularidades por parte del sector opositor.

En Neuquén la disputa es de dos sectores. Por un lado, la Lista 10 , que encabeza Carlos Quintriqueo , secretario general de ATE , y que reúne en una unidad inédita a ATE, ATEN, SEJUN, APA, AJEPROC, el Sindicato de la Actividad Privada y trabajadores del Correo. Por el otro, la Lista 6 Multicolor , que lleva como candidata a secretaria general a Valeria Benavides , docente y titular de ATEN Capital , y que se presenta como la única opción opositora a lo que define como "la burocracia sindical".

Según el listado oficial de mesas de votación fechado el 29 de octubre, al que accedió LM Neuquén , de las 118 mesas habilitadas, 91 son fijas y 27 son volantes, es decir, urnas que recorren escuelas rurales y parajes del interior, desde Aluminé y Villa Pehuenia hasta Chos Malal, Andacollo y Las Coloradas.

La Lista 10 de la CTA Neuquén encabezada por Carlos Quintriqueo. Sebastián Fariña Petersen

El peso electoral está concentrado en la Confluencia: allí funcionarán 53 mesas con 30.384 votantes asignados, más del 60% del total. Le siguen Zapala, con 3.231 votantes en apenas tres mesas, y Chos Malal, con 2.475 repartidos en 13 urnas.

El dato que más llama la atención es la cantidad de electores por mesa. Hay 16 urnas con más de mil votantes cada una. La más cargada es la de la Seccional ATEN de Cutral Co, en Los Nogales 362, con 1.788 afiliados. Le siguen la sede de la CTA en Stefenelli 591 de la capital, con 1.680; la sede provincial de ATEN en Alcorta 863, con 1.620; y la del EPEN en Rioja y Belgrano, con 1.554. En Zapala, la mesa de ATE en Elías Sapag 311 tiene 1.594 votantes y la de la Seccional ATEN, 1.422.

La votación será de 8 a 17 en toda la provincia, salvo en los hospitales, donde las urnas abrirán a las 6 para que puedan votar los trabajadores de todos los turnos. Con nueve horas de comicio, una mesa como la de la Seccional ATEN de Cutral Co obliga a que vote una persona cada 18 segundos, sin pausas, para que nadie quede afuera.

Los estatales, en sus lugares de trabajo

Buena parte de las mesas de la capital funcionarán dentro de los propios organismos públicos. En el Centro Administrativo Ministerial, en Colón y Antártida, habrá dos urnas con 2.178 votantes. En el Consejo Provincial de Educación, en Belgrano y Colón, funcionarán cuatro mesas con casi 3.900 electores.

Priscila Otton, Angélica Lagunas, Romina Del Plá, Valeria Benaviez y Mary Machado de la Lista 6 de la CTA. María Isabel Sánchez

El sector salud votará en el hospital Castro Rendón (1.159 votantes), en el Heller (1.171) y en Desarrollo Social-Hospital Bouquet Roldán, con dos mesas que suman 1.896. También habrá urnas en el EPEN, que entre sus dos sedes reúne 1.799 votantes; en el EPAS, con 1.567; en el ISSN, con 695; y en SEJUN, sobre calle Rioja, con 860 judiciales.

En el interior, las sedes de ATE y las seccionales de ATEN concentran la mayor parte de los electores: 21 mesas funcionarán en locales de ATE y otras 12 en seccionales del gremio docente.

En Centenario se votará en el CPEM 50, en el hospital, en la delegación del ISSN, en el CPEM 67 y en la sede de ATE de Antártida Argentina 151.

Las denuncias de la Multicolor

Para la Lista 6, las objeciones al proceso no son nuevas. La Multicolor viene denunciando irregularidades en las elecciones de la central desde hace años, y esta vez no es la excepción. "Hemos denunciado muchas irregularidades", dijeron desde la Lista 6.

El cuestionamiento más fuerte de esta elección apunta a los docentes. "Entre el padrón provisorio y el definitivo eliminaron a 3.249 docentes", afirmó Jure. También advirtió por el tamaño de las mesas: "Hay mesas con más de mil afiliados", dio Patricia Jure, apoderada de la Lista 6.

Otro de los puntos que cuestionan es la logística porque según Jure, todas las urnas de la provincia salen de los locales de ATE, el gremio que conduce Carlos Quintriqueo, cabeza de la Lista 10.

Según la dirigente, el padrón definitivo tiene 54.872 afiliados. La cifra no coincide con el listado de mesas, donde la suma de votantes asignados da 49.654, ni con los 60 mil habilitados que había anunciado la Lista 10 en su presentación.

En el listado figuran además cinco mesas sin ningún votante asignado, entre ellas las dos de ATE en Belgrano 766 de San Martín de los Andes, que es el único punto de votación de todo el departamento Lácar. Tampoco tienen electores las mesas de la sede de ATE-CTA en San Patricio del Chañar, la Sala de Artes de Plottier y la Estación Agrozootécnica de Chos Malal.

Las denuncias se suman a las que la Multicolor venía planteando en los días previos: que los padrones se entregaron recién dos semanas antes de la elección, que se redujeron las mesas en escuelas y que en muchos casos no se informó a tiempo dónde funcionaría cada urna, lo que complicó la fiscalización. "Se montó todo un aparato", había dicho Mary Machado, candidata a secretaria adjunta provincial por la Lista 6.

Qué se juega

La Lista 10 llega como una unidad sin antecedentes recientes en la provincia, con Cintia Galetto (ATEN) y Juan Carlos Hernández (SIAP) como adjuntos y Santiago Alonso (SEJUN) como secretario gremial. Su eje es disputar la distribución de la renta de Vaca Muerta. "Vaca Muerta derrama tal vez a las empresas que se llevan las riquezas en nuestra provincia, pero no hacia el conjunto de los trabajadores", planteó Quintriqueo en el lanzamiento. A nivel nacional, acompaña a Roberto Baradel.

La Multicolor, con Benavides a la cabeza y Mary Machado y Marcela Alderete como adjuntas, acusa a la Lista 10 de ser funcional al gobierno de Rolando Figueroa y propone que cada estatal cobre por un cargo un salario equivalente a la canasta familiar. En la boleta nacional lleva a Romina Del Plá, con la neuquina Angélica Lagunas como secretaria adjunta.