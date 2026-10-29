Según un estudio publicado en el Reino Unido, la salud puede resentirse si es que no se duerme esta cantidad de horas por día.

Cuántas horas debemos dormir como mínimo, según la edad, para no tener problemas de salud: esta es la tabla de la ciencia

¿Cuál es la verdadera importancia de un descanso reparador ? Para los científicos, se trata de algo fundamental. ¿Por qué? ¿Cuántas horas se debe dormir diariamente? Según un estudio publicado en el Reino Unido, la salud puede resentirse si es que no se duerme determinada cantidad de horas por día.

El estudio en cuestión contó con la participación de un total de 95.559 personas del UK Biobank, una base de datos biomédica a gran escala, que rastrea la salud de 500.000 voluntarios de todo el Reino Unido. A todos ellos se les hizo un exhaustivo seguimiento con un dispositivo que llevaron en su muñeca para analizar sus movimientos durante un periodo de una semana.

Dormir menos de cinco horas puede acarrear serios problemas de salud mental, como el deterioro de la capacidad cognitiva, irritabilidad, mal humor, frustración, desarrollo de la ansiedad y aumento del estrés. Así lo demostró un estudio llevado a cabo en el Reino Unido.

El estudio en cuestión contó con la participación de un total de 95.559 personas del UK Biobank, una base de datos biomédica a gran escala que rastrea la salud de 500.000 voluntarios de todo el Reino Unido.

En la actualidad, y más allá de la agitada vida moderna, es importante a la hora de acostarse evitar el uso de teléfonos celulares así como la reducción del consumo de cafeína y alcohol, porque sin dudas que ello puede ayudar a conciliar un sueño reparador de al menos cinco horas. Y es clave señalar que dormir menos de cinco horas suele afectar claramente el estado de ánimo.

De acuerdo a diversos estudios médicos, los seres humanos deberían disfrutar de al menos cinco horas de sueño diarias, ya que, por debajo de eso, se potencia el riesgo de padecer en el futuro hasta 37 enfermedades distintas.

Para la investigación mencionada más arriba, la evaluación de los datos se obtuvo mediante un programa basado en el modelo de inteligencia artificial -SleepNet- especializado en el análisis del sueño, la predicción de hábitos del descanso y el diagnóstico clínico del estado de los pacientes.

Más allá de este estudio, otros facultativos entienden que al menos se deben dormir 6 horas diarias. Sophie Bostock –científica del sueño y psicóloga conductual- afirmó que "las personas que duermen mal –menos de seis horas- tienen el doble de probabilidades de desarrollar ansiedad y depresión en comparación con aquellas que duermen bien. Quienes duermen menos de seis horas pueden experimentar dificultades para concentrarse, aprender y recordar, así como para empatizar y tomar decisiones lógicas y sensatas".

¿Cuántas horas de sueño son recomendables según la edad?

Para cada grupo etario, se recomiendan las siguientes horas de sueño:

Bebés de 4 a 12 meses: de 12 a 16 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas.

De 1 a 2 años: de 11 a 14 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas.

De 3 a 5 años: de 10 a 13 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas.

De 6 a 12 años: de 9 a 12 horas por cada 24 horas.

De 13 a 18 años: de 8 a 10 horas por cada 24 horas.

Adultos: 7 horas por noche o más.

Dormir menos de cinco horas puede acarrear serios problemas de salud.

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Según lo aseguran los médicos, estas son las tres cosas que no se deben hacer si uno se despierta en el medio de la noche: