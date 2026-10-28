Cayó un peligroso delincuente: está acusado de asesinar a un joven y se cortó la tobillera electrónica

Se trata de uno de los cinco imputados por el homicidio de Adán Isla, en la localidad de Centenario. Lo encontraron durante un allanamiento en la zona Oeste de la ciudad de Neuquén.

Uno de los cinco acusados por el asesinato de Adán Isla en la localidad de Centenario se cortó la pulsera electrónica para evadir un control judicial, pero personal de la Policía de Neuquén logró dar con su paradero. El sujeto se encontraba con prisión domiciliaria y este miércoles deberá comparecer ante una nueva audiencia.

Fuentes policiales informaron que hombre fue capturado durante un allanamiento en el Oeste de la capital neuquina , luego de que se cortara la tobillera y emprendiera la fuga. El mismo estuvo a cargo del personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén .

La investigación inició el 26 de septiembre a partir de un requerimiento de la fiscal de Homicidios, Dra. Lorena Juárez , quien solicitó la intervención de la unidad policial para dar con el paradero del acusado. Es que sobre él pesaba una orden de rebeldía y captura, luego de que se desconociera su ubicación tras la interrupción del dispositivo electrónico.

Sebastián Fariña Petersen

A partir de esa solicitud, los efectivos llevaron adelante diversas tareas investigativas durante varios días. Como resultado de las pesquisas, lograron establecer que el sospechoso podría encontrarse oculto en un domicilio en la zona Oeste. Con esa información, se gestionó una orden de allanamiento que fue realizada este miércoles por la mañana con resultado positivo.

Durante el procedimiento, los efectivos localizaron al hombre y concretaron su detención sin que opusiera resistencia. De acuerdo con la información oficial, el detenido está involucrado en una causa por un homicidio en la ciudad de Centenario, cuando un grupo de personas habría atacado con armas blancas a un ciudadano, provocándole la muerte.

Tras su detención, la fiscal Lorena Juárez dispuso que se cumplimentaran los trámites de rigor y que el hombre permaneciera detenido para su posterior comparecencia a una audiencia de revisión de medidas.

El asesinato de Adán Isla en Centenario

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 6 de octubre de 2025, cerca de las 20:30, en Centenario. Adán Isla se encontraba afuera de una vivienda junto a otras personas cuando se produjo una discusión vinculada a una acusación previa por un presunto abuso sexual.

De acuerdo con la investigación, después de ese primer conflicto, P.Y.R. y W.A.U. habrían mantenido comunicaciones telefónicas y por mensajería con K.G.W., A.E.M. y E.M.F., quienes luego se dirigieron al lugar.

La fiscalía sostiene que los cinco imputados localizaron a la víctima en la vía pública y la atacaron en conjunto. En medio de esa agresión, Isla fue asesinado.

Es que recibió al menos dos puntazos en el abdomen, corrió herido unos 200 metros -desde el pasaje Pehuén hasta la esquina de Nicaragua y Panamá- y se desplomó en plena calle. Según testigos, alcanzó a brindar sus datos personales antes de ser asistido por efectivos policiales y personal médico, que lo trasladaron en primer lugar al hospital Natalio Burd, y luego al Hospital Castro Rendón, donde murió horas más tarde.

De qué están acusados

K.G.W., A.E.M., E.M.F. y P.Y.R. están acusados por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautores.

A W.A.U. se le atribuye el mismo delito, aunque en carácter de partícipe necesario.