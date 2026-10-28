Volcó un camión en plena Autovía Norte y hay un importante derrame de combustible

Un camión que transportaba gaseosas volcó en la rotonda de Capex, en la Autovía Norte , y se produjo un importante derrame de combustible. En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Plottier , personal de Tránsito de la Policía de Neuquén y Defensa Civil para remediar la situación. El tránsito se encuentra interrumpido, con desviación. Pidieron a los conductores transitar con precaución por la zona, ya que los trabajos van a demorar muchas horas.

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier , Carlos Mansilla, explicó en diálogo con LM Neuquén que fueron notificados del accidente pasadas las 7.30 de la mañana y que se trasladaron al lugar de manera inmediata. Allí se encontraron con el rodado de costado sobre la calzada.

"Se trata de un camión tipo semirremolque de tres ejes que venía desde Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires , y se dirigía a Senillosa . En el mismo iban a bordo dos personas, quienes resultados ilesas y no requirieron atención del personal de salud", detalló.

Sin embargo, la situación se complicó cuando los tanques de combustible del camión se rajaron y comenzó a producirse una importante pérdida sobre la cinta asfáltica. Además, cayeron varios pallets con gaseosas, por lo que se produjo una mezcla entre el hidrocarburo y las bebidas. "Por está razón es que se ve bastante producto, porque hay una combinación de ambos", detalló.

En cuanto a los trabajos que se están realizando en el lugar, comentó que se está controlando que no se produzca ningún tipo de incendio. En tanto que los efectivos de Tránsito de la Policía de Río Negro interrumpieron la circulación por la rotonda y están desviando por las inmediaciones. Solicitaron precaución y, en lo posible, evitar pasar por allí. También se encuentra personal de Defensa Civil.

Los trabajos de remediación van a durar muchas horas, según comentó Mansilla, ya que son muchos los procedimientos que se deben realizar: desde poner el camión sobre sus ruedas y moverlos del lugar hasta sacar la mayor cantidad de combustible y luego llevar a cabo el saneamiento del sector.

Una rotonda peligrosa

No es el primero ni será el último accidente ocurrido en la conocida rotonda de Capex, ubicada en la Autovía Norte, en Plottier. Una de las razones principales es que tiene una curva muy pronunciada y que los vehículos que vienen en bajada se encuentran con la misma sin alcanzar a bajar la velocidad, que en esa zona debe ser casi mínima.

En general, los siniestros que se producen en el sector son protagonizados por personas que no son de la zona o, como en este caso, camiones que vienen desde otras provincias.

Choque y vuelco en la Ruta 22 y Autovía Norte

Los primeros días de octubre, un conductor a bordo de una Toyota Hilux cabina simple protagonizó un espectacular choque y vuelco debajo del puente de la Autovía Norte y la Ruta 22, de Plottier, camino a China Muerta. Como consecuencia, debió ser atendido por personal de salud y trasladado al hospital local. Tenía 2,08 grados de alcohol en sangre.