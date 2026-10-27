Rolando Figueroa y Mariano Gaido mueven las fichas: ya tienen candidatos en tres municipios más

El gobernador y el jefe comunal de la capital continúan cerrando alianzas y pulen su estrategia territorial con la mira puesta en las urnas del 2027.

Rolando Figueroa y Mariano Gaido ya tienen candidatos a intendente en tres municipios más

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , continúan llenando los casilleros de las candidaturas a jefes comunales en diferentes localidades de la provincia.

Tanto los que se postulen por el partido de Gaido ( Primero Neuquén ), como aquellos que lo hagan a través de Comunidad o algún otro espacio político aliado al gobierno provincial, irán en apoyo a la reelección de Figueroa en 2027.

Una de las ciudades que ya cuenta con candidatos confirmados es Junín de los Andes . Allí, el actual intendente, Luis Madueño , irá por su reelección con el sello de Comunidad, mientras que su viceintendente, Fabián González , será candidato por Primero Neuquén.

Además, en esa localidad podría haber un tercero en discordia. Se trata del exjefe comunal Carlos Corazini, que llevaría el sello de Avanzar.

Luis Madueño buscará la reelección en Junín de los Andes

En carrera

En Las Lajas, María Espinosa, que fue intendenta de esa localidad durante dos períodos (entre 2015 y 2023) buscará volver a ocupar ese lugar en representación de Primero Neuquén, mientras que Pablo Cortez, actual intendente de Las Lajas, se presentará por Comunidad.

La tercera localidad con candidatos confirmados es Aluminé, donde Diego Victoria, actual intendente, irá por su reelección con el sello de Comunidad. Competirá contra Flavia Cuiñas, que actualmente se desempeña como Directora Regional del Distrito Educativo XI, y que será candidata por Primero Neuquén.

Diego Victoria será el candidato de Comunidad en Aluminé con el objetivo de la reelección.

Todos estos nombres se suman a otras postulaciones ya confirmadas en el marco del acuerdo político entre Figueroa y Gaido en al menos cinco ciudades importantes de la provincia.

Más candidatos

Tal como publicó LM Neuquén la semana pasada, en Chos Malal habrá tres candidatos. Una de las candidatas será una mujer que se presentará por Primero Neuquén. Se trata de Virginia Della Cha, concejal de un partido vecinal.

El otro postulante será el actual intendente Nicolás Albarracin, que irá con el sello de Comunidad; mientras que Hugo Gutiérrez (ex jefe comunal de esta localidad del norte neuquino) lo hará por el partido Avanzar, espacio político aliado del gobierno provincial.

En Zapala, Diego Villegas será el candidato a intendente por Primero Neuquén. Villegas fue concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN) para el período 2015–2019 y precandidato a intendente por el mismo partido en las internas de 2018, alineado con Rolando Figueroa.

En esta ciudad también podría presentarse, con el sello de Comunidad, Diego Koopmann, hermano de Carlos, actual intendente que ya cumplió dos mandatos y que no puede volver a ser elegido.

Competencia interna

Dentro de Centenario, el actual intendente Esteban Cimolai ya anticipó que buscará ir por su reelección y que deberá definir si lo hará por el sello de su partido vecinal (Somos Centenario) o por Comunidad, espacio al que se afilió hace poco tiempo.

Pero allí también se presentará Jorge Alberti, por Primero Neuquén. Se trata de un médico, de reconocida trayectoria, que fue candidato a intendente por el espacio político de Figueroa en 2023 y que estuvo a punto de coronarse en esa instancia. También integró la lista de diputados de La Neuquinidad en las elecciones nacionales de 2025.

A su vez, en Senillosa, Luciano Debbaudt será el candidato de Primero Neuquén. Se trata de un ingeniero químico y gerente de Producción del EPAS, y que es reconocido en su ciudad por la labor profesional que ejerció en materia de infraestructura hídrica. También se presentará Lucas Páez (Comunidad), actual intendente.

En Plaza Huincul, Nelson Álvarez irá como candidato a jefe comunal en representación de Primero Neuquén, mientras que Claudio Larraza (por Comunidad) buscará su reelección al frente de ese municipio.

Por otra parte, en Villa El Chocón, tanto Comunidad como Primero Neuquén (que tendrán sus listas propias de candidatos a concejales) unificarán su apoyo al actual jefe comunal, Pablo Di Fonzo.