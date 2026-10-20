Figueroa y Gaido ya tienen sus candidatos a intendente en al menos cinco municipios

En todos los casos irán en apoyo a la reelección del gobernador de la provincia. En Centenario, un nombre fuerte competirá contra Esteban Cimolai.

El gobernador y el intendente de Neuquén capital serán aliados en 2027.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , comenzaron a llenar los casilleros de las candidaturas a intendente en diferentes localidades de la provincia.

Tanto los que se postulen por el partido del jefe comunal capitalino ( Primero Neuquén ), como aquellos que lo hagan a través de Comunidad o algún otro espacio político aliado al gobierno provincial, irán en apoyo a la reelección de Figueroa en 2027.

Así ocurrirá, por ejemplo, en el distrito más importante de la provincia, como es Neuquén capital , que definirá la sucesión del actual intendente y para el cual suenan varios nombres como posibles postulantes, aunque todo hace suponer que la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, será la elegida.

El actual intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, irá por su reelección.

Los confirmados

Pero hay ciudades que ya tienen nombres confirmados, como Chos Malal, donde habrá tres candidatos. Una será una mujer, que se postulará por Primero Neuquén. Se trata de Virginia Della Cha, concejal de un partido vecinal.

El otro postulante será el actual intendente Nicolás Albarracin, que irá con el sello de Comunidad; mientras que Hugo Gutiérrez (ex jefe comunal de esta localidad del norte neuquino) se presentará por el partido Avanzar, espacio político aliado del gobierno provincial.

Bajando a la zona centro, en Zapala, Diego Villegas será el candidato a intendente por Primero Neuquén. Villegas fue concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN) para el período 2015–2019 y precandidato a intendente por el mismo partido en las internas de 2018, alineado con Rolando Figueroa.

En esta ciudad también podría presentarse, con el sello de Comunidad, Diego Koopmann, hermano de Carlos, actual intendente que ya cumplió dos mandatos y que no puede volver a ser elegido.

Diego Villegas será el candidato por el partido de Gaido en Zapala.

En la Confluencia

Dentro de Centenario, el actual intendente Esteban Cimolai ya anticipó a LMN que buscará ir por su reelección y que deberá definir si lo hará por el sello de su partido vecinal (Somos Centenario) o por Comunidad, espacio al que se afilió hace poco tiempo.

Pero allí también se presentará Jorge Alberti, por Primero Neuquén. Se trata de un médico, de reconocida trayectoria, que fue candidato a intendente por el espacio político de Figueroa en 2023 y que estuvo a punto de coronarse en esa instancia. También integró la lista de diputados de La Neuquinidad en las elecciones nacionales de 2025.

En Senillosa, Luciano Debbaudt será el candidato de Primero Neuquén. Es un ingeniero químico y gerente de Producción del EPAS, y que es reconocido en su ciudad por la labor profesional que ejerció en materia de infraestructura hídrica. También se presentará Lucas Páez (Comunidad), actual intendente de Senillosa.

En Plaza Huincul, Nelson Álvarez irá como candidato a jefe comunal en representación de Primero Neuquén, mientras que Claudio Larraza (por Comunidad) buscará su reelección al frente de ese municipio.

Esteban Cimolai tendrá un competidor fuerte en Centenario: El médico Jorge Alberti. Sebastian Fariña Petersen

A su vez, en Villa El Chocón, tanto Comunidad como Primero Neuquén (que tendrán sus listas propias de candidatos a concejales) unificarán su apoyo al actual jefe comunal, Pablo Di Fonzo.

Yendo a la zona sur de la provincia, en San Martín de los Andes hay varios nombres en carpeta pero resta definir si irá uno o más candidatos a intendente, siempre en apoyo a la reelección de Figueroa.

El resto de los municipios de primera categoría dejarán estas definiciones para más adelante, ya que por carta orgánica Villa La Angostura debe ir a las urnas en octubre y Plottier en septiembre, al igual que Rincón de los Sauces.